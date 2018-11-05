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Amatörde liderler değişmedi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i hafta sonu oynanan müsabakalar ile devam edilirken, A grubunda Sorgun Belediyespor, B Grubunda ise İl Özel İdarespor liderliklerini sürdürdüler.

Amatörde liderler değişmedi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i hafta sonu oynanan müsabakalar ile devam edilirken, A grubunda Sorgun Belediyespor, B Grubunda ise İl Özel İdarespor liderliklerini sürdürdüler.

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:46
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Amatörde liderler değişmedi

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda A grubunda lider Sorgun Belediyespor Çekerek Belediyespor’u 1-0 yenerken, en yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor, konuk ettiği Şefaatlispor’u 10-1 yendi. Akdağmadenispor Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 3-2’lik skor ile geçerken, Yozgat Çamlıkspor ise Yemenoğlu Bozokspor’un ligden çekilmesinden dolayı müsabakayı 3-0 hükmen kazandı. B grubunda ise ikinci hafta heyecanı yaşandı. Lider İl Özel İdarespor konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’u 3-0 yenerken, haftanın en zor müsabakasında Tuzkayaspor ile Yerköyspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar. Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin yeni takımlarından Çiğdemlispor ise konuk ettiği Çayıralan Esnafspor’u 6-1 yenerek ligdeki ilk puanını aldı. Boğazlıyan Sağlıkspor ise konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 4-1 yendi. 

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Amatörde Liderler Değişmedi
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