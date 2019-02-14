Amatörde küme kalma yarışı

Play-Off’a çıkan takımların geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar sonunda belirlendiği Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde B Grubunda kümede kalacak olan takım Pazar günü belli olacak. B Grubunda aynı puana sahip Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Sağlıkspor Pazar günü Çayıralan ilçe stadında karşı karşıya gelecek. İkili averaj nedeni ile Çayıralan Esnafspor’un avantajlı olduğu müsabakada Boğazlıyan Sağlıkspor’un sahadan üç puan ile ayrılmaktan başka şansı bulunmuyor. Müsabaka Çayıralan Esnafspor’un galibiyeti veya berabere bitmesi durumunda Boğazlıyan Sağlıkspor İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne düşecek. Boğazlıyan temsilcisinin kazanması durumunda ise bu kez düşen takım Çayıralan Esnafspor olacak.