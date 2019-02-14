Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101646
ALTIN
222.541
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.8045
EURO
5.9559
Flaş Haber
KAZIM ARSLAN 'ADAYIM' DEDİ!
Kapat

Amatörde küme kalma yarışı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda küme düşecek olan takım Pazar günü Çayıralan’da oynanacak olan müsabaka sonrasında belli olacak.

Amatörde küme kalma yarışı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda küme düşecek olan takım Pazar günü Çayıralan’da oynanacak olan müsabaka sonrasında belli olacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:00
16 Okunma
Amatörde küme kalma yarışı

Play-Off’a çıkan takımların geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar sonunda belirlendiği Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde B Grubunda kümede kalacak olan takım Pazar günü belli olacak. B Grubunda aynı puana sahip Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Sağlıkspor Pazar günü Çayıralan ilçe stadında karşı karşıya gelecek. İkili averaj nedeni ile Çayıralan Esnafspor’un avantajlı olduğu müsabakada Boğazlıyan Sağlıkspor’un sahadan üç puan ile ayrılmaktan başka şansı bulunmuyor. Müsabaka Çayıralan Esnafspor’un galibiyeti veya berabere bitmesi durumunda Boğazlıyan Sağlıkspor İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’ne düşecek. Boğazlıyan temsilcisinin kazanması durumunda ise bu kez düşen takım Çayıralan Esnafspor olacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sporculara başkandan moral
Sporculara başkandan moral
Voleybola Sorgun damgası
Voleybola Sorgun damgası
Engellilerden davet
Engellilerden davet
Bozok zor virajda
Bozok zor virajda
Yozgatspor toplanıyor
Yozgatspor toplanıyor
Engelleri kaldıran kulaç
Engelleri kaldıran kulaç
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim