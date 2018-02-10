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Amatörde kritik hafta

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda bu hafta şampiyonluk yarışı iyice kızışacak.

Amatörde kritik hafta

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda bu hafta şampiyonluk yarışı iyice kızışacak.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Amatörde kritik hafta

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren dört takım yarın birbirleri ile karşılaşırken, sahadan üç puan ile ayrılan takımlar şampiyonluk yolunda avanta sağlayacak. Haftaya lider giren Sorgun Belediyespor, yarın saat 13.00’da Bozok Üniversitesi sahasında İl Özel İdarespor ile karış karşıya gelirken, en yakın takipçisi Şefaatlispor ise aynı saatte Yozgat Bozok Stadında Yemenoğlu Bozokspor ile karşılaşacak. Haftanın son müsabakasında ise Sarıkaya Belediyespor Yozgat Çamlıkspor’u konuk edecek. Saat 13.00’da başlayacak olan müsabaka Sarıkaya stadında oynanacak.
EN ZOR HAFTA
Geçtiğimiz haftayı lider kapatan Sorgun Belediyespor, İl Özel İdarespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakada galip gelen takım şampiyonluk yarışında önemli bir adım atmış olacak. Beraberlik ile sonuçlanması durumunda ise diğer şampiyonluk yarışında olan Şefaatlispor ile Yemenoğlu Bozokspor’un işine yarayacak. Aynı şekilde Yemenoğlu Bozokspor ile Şefaatlispor arasında oynanacak olan müsabakada kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlarken, beraberlik durumu ise Sorgun Belediyespor ile İl Özel İdarespor takımlarına yaramış olacak.

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