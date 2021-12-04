Amatörde kritik hafta

Mağlup olan takımın şampiyonluk yolunda ağır bir darbe alacağı müsabakada özellikle Çamlıkspor sahadan mağlubiyet ile ayrılması durumunda yarıştan büyük oranda kopacak. Öte yandan ligde A grubunda bugün Aydıncık Gençlikspor ile Sarayspor spor Aydıncık’ta karşı karşıya gelirken, Çandırspor ile de Yozgat İl Özel İdarespor yarın Çandır’da karşı karşıya gelecek. B grubunda bütün müsabakalar bugün oynanırken, Boğazlıyan Şekerspor ile Çiğdemlispor Boğazlıyan’da, Sarıkaya Belediyespor ile Kale Gençlikspor Sarıkaya’da, Tuzkayaspor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor Yozgat Bozok Stadı dış sahasında, Sırçalı Belediyespor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise Boğazlıyan’da karşı karşıya gelecekler. C grubunda ise bugün Akdağmadenispor Sorgun Gençlikspor’u konuk ederken Çamlıkspor ile Divanlı Gençlerbirliği de Bozok stadı dış sahasında karşı karşıya gelecekler. Yarın ise Paşaköy Gençlikspor Yozgat Belediyesi Bozokspor konuk ederken Yenifakılı Gençlikspor ise Saraykentspor’u konuk edecek.