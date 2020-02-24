Amatörde kritik hafta

Oldukça heyecannlı geçen üçüncü hafta müsabakalarında takımlar kritik puanlar alarak şampiyonluk yarışında önemli avantaj sağladılar. Ligder Çayıralan Esnafspor deplasmanda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile karşı karşıya geldi 1-0 geriye düştüğü müsabakada güçlü rakibinin son dakikalarda bulduğu golle ile 2-1 mağlup eden Çayıralan Esnafspor liderliğini sürdürdü. Haftaya ikinci sırada giren Tuzkayaspor Yozgat derbisinde Divanlı Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Divanlı Gençlerbirliği rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakalarken, haftaya ikinci sırada giren rakibini de dördüncü sıraya gönderdi. Şampiyonluk mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor ise konuk ettiği Akdağmadenispor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki avantajını sürdürdü. Boğazlıyan Şekerspor aldığı bu galibiyet ile puanını 6'ya yükseltirken puan cetvelinde de ikinci sıraya yükseldi.