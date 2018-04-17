Amatörde ilk yarı tamamlandı

Amatör kümede A grubunda lider Çekerek Belediyespor en yakın takipçisi Yozgat Sarayspor’u 2-1 yenerek ligin ilk yarısını zirvede tamamlarken, şampiyonluk yolunda da önemli bir avantaj yakaladı. A grubunda oynanan diğer müsabakada ise Yenifakılı Belediyespor deplasmanda Bişekspor’u 4-3 yenerek gruptaki ilk üç puanını aldı. B grubunda ise şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Haftaya lider giren Tuzkayaspor Yozgat Belediyespor’a 3-2 yenilmesi, Çiğdemlispor’un ise Şefaatli Belediyespor’un ligden ihraç edilmesi ile hükmen 3-0 müsabakayı kazanması grupta şampiyonluk yarışı veren üç takımında aynı puana gelmesine neden oldu. B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Tuzkayaspor, Yozgat Belediyespor ve Çiğdemlispor 6 puana sahipler ve hepsi de averaj ile puan cetvelinde sıralandılar.