AMATÖRDE iLK YARI TAMAMLANDI

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde ilk yarı hafta sonu oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Ligin ilk devresini A Grubunda Aydıncık Gençlikspor, B Grubunda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, C Grubunda ise Yozgat Belediyesi Bozokspor zirvede tamamladı. Ligde hafta sonu oynanan 10 müsabakada takımlar rakip filelere 50 gol gönderirken 5 müsabakayı ev sahibi takımlar, 4 müsabakayı ise deplasman takımları kazandı. Ligde bir müsabaka ise berabere tamamlandı. A grubunda haftaya lider giren Bişekspor, en yakın takipçisi Yozgat SHÇEKspor ile 2-2 berabere kalınca koltuğundan oldu. Bişekspor zirvedeki yerini garantiye almak için, Yozgat SHÇEKspor ise zirvenin yeni sahibi olabilmek için çıktığı müsabakada berabere kalınca bir puan iki takımında işine yaramadı. Bişekspor ile Yozgat SHÇEKspor’un berabere kalması zirve mücadelesi veren Aydıncık Gençlikspor’un işine yaradı. Yozgat İl Özel İdarespor’u 3-0 mağlup eden Aydıncık Gençlikspor zirvenin yeni sahibi olurken altın değerinden üç puanı da hanesine yazdırdı. Yozgat İl Özel İdarespor ise aldığı bu mağlubiyet ile zirve yolunda ağır bir darbe aldı. B grubunda ise haftaya zirvede giren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor kendisi ile aynı puana sahip ve zirvenin ortağı olan Kale Gençilkspor’u 1-0 mağlup ederek altın değerinde üç puanı hanesine yazdırarak ligin ilk yarısını zirvede tamamlamayı başardı. Kale Gençlikspor ise aldığı bu mağlubiyet ile puan cetvelinde üçüncü sıraya kadar geriledi. Zirve mücadelesi veren bir diğer ekip Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u 4-0 mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü. Lider Yerköy Bağlarbaşı Köseli Belediyespor’un bir puan gerisinde ikinci sıraya yerleşen Sarıkaya Belediyespor zirve mücadelesini ligin ikinci yarısına da taşıdı. Bir başka zirve mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor ise Sırçalı Belediyespor’u 4-2 mağlup ederek takibini sürdürdü. Grupta kümede kalma mücadelesi veren Tuzkayaspor ise deplasmanda Çiğdemlispor’a 4-1 mağlup olarak ligin ilk devresini 0 puan ile son sırada tamamladı. C Grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanda Akdağmadenispor’u 8-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Akdağmadenispor ise 0 puan ile ligin ilk devresini son sırada tamamladı. En yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ise deplasmanda Saraykentspor’u 5-0 mağlup ederek zirve iddiasını devam ettirdi. Saraykentspor ise aldığı bu mağlubiyet ile ilk üç yolunda ağır bir darbe almış oldu. Grupta ilk üç takım arasına girme mücadelesi veren Çamlıkspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 8-1 mağlup ederek puan cetvelinde üçüncü sıraya yükseldi. Sorgun Gençlikspor ise konuk ettiği Yenifakılı Gençlikspor’a 3-2 mağlup ederek ilk üç yolunda kan kaybeden bir diğer takım oldu.