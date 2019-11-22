Amatörde ilk yarı perdesi kapanıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda ilk yarı perdesi hafta sonu oynanacak olan müsabakaların ardından kapanıyor. A Grubunda Çayıralan Esnafspor, Çekerek Belediyespor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Akdağmadenispor, Çiğdemlispor, Çamlıkspor, Paşaköy Gençlikspor, B Grubunda ise Tuzkayaspor, Divanlı Gençlerbirliği, Yerköyspor, Boğazlıyan Şekerspor, Sorgun Gençlikspor, Şefaatlispor, Sarıkaya Belediyespor ve Sarayspor takımlarının mücadele ettiği Birinci Amatör Küme Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar sonrasında ilk yarı tamamlanırken, ikinci yarının ise ara vermeden bir sonraki hafta başlayacağı bildirildi. Ligin ilk yarısının son haftasına gelinirken, A grubunda Çayıralan Esnafspor açık ara liderliğini sürdürürken Çekerek Belediyespor 11 puan ile takibine devam ediyor. Grupta Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Akdağmadenispor, Çiğdemlispor ve Çamlıkspor takımları ise bu hafta oynayacakları müsabakalar sonrasında alacakları sonuca göre Play-Off umutlarını ligin ikinci yarısına taşıyacaklar. B Grubunda ise Tuzkayaspor 16 puan ile zirvede yer alırken, 14 puan ile Divanlı Gençlerbirliği takibini sürdürüyor. Bu grupta da Yerköyspor ile Boğazlıyan Şekerspor Play-Off umutlarını ligin ikinci yarısına taşımayı başarırken, Sorgun Gençlikspor ile Şefaatlispor ise bu hafta alacakları sonuçlara göre şanslarını ligin ikinci yarısına taşımaya çalışacaklar.