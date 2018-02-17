Amatörde ilk yarı perdesi kapanıyor

Yarın oynanacak olan müsabakalarda ligde henüz puanı bulunmayan Yozgat Çamlıkspor şampiyonluk mücadelesi veren İl Özel İdarespor ile saat 13.00’da Bozok Üniversitesi sahasında karşı karşıya gelirken, aynı saatte Sorgun Belediyespor ile Yemenoğlu Bozokspor Sorgun ilçe stadında zirve için karşı karşıya gelecek.
Günün son müsabakasında ise saat 13.00’da Şefaatli ilçe stadında Şefaatlispor ile Sarıkaya Belediyespor karşılaşacak.
Yozgat Çamlıkspor - Yozgat İl Özel İdare
Sorgun Belediyespor - Bozokspor
Şefaatlispor - Sarıkaya Belediyespor
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