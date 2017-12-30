Amatörde ilk perde heyecanı bitiyor

Oynanan müsabakalar sonunda her iki gruptan toplam 6 takım Play-off grubunda mücadele verirken, puan cetvelinin son sıralarında yer alan toplamda iki takım bir alt kümeye düşecek. A Grubundaki müsabakaların tamamı bugün saat 13.00’da başlayacak. Lider Sorgun Belediyespor, takipçisi Sarıkaya Belediyespor ile karşılaşacak. Play-Off hesabı yapan Yozgat Çamlıkspor, deplasmanda Boğazlıyan Süağlıkspor’u yenip, diğer rakiplerinin alacağı sonucu bekleyecek. Haftanın en kritik maçı Çayıralan’da oynanacak. Çayıralan Esnafspor, ligde kalabilmek için kazanmak zorunda. Rakibi Yerköy Bağlarbaşı Köselispor da play-off grubuna yükselebilmek için galip gelmek isteyecek. Ligde tutunmaya çalışan Yozgat SHÇEKspor ise konuk edeceği, Akdağmadenispor’u yenip, Çayıralan’dan gelen sonucu bekleyecek.

B Grubu müsabakalarının tamamı ise yarın saat 13.00’da başlayacak. Lider Yozgat İl Özel İdarespor, deplasmanda yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor ile karşılaşacak. Şefaatlispor, konuk edeceği Paşaköy Gençlikspor’u yenerek, play-off grubuna kalabilme hesabı yapıyor. Yemenoğlu Bozokspor, Boğazlıyan Şekerspor’u yenip, Sorgun’dan gelecek sonuca göre play-offta mücadele verip, veremeyeceğini netleştirecek. Yerköyspor, Saraykentspor’u konuk edecek. Puan cetvelinin son sırasındaki Saraykentspor, Yerköy deplasmanından galip gelip, Şefaatli’den gelecek haberi bekleyecek.

