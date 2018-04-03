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Amatörde ilk hafta heyecanı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde ilk hafta müsabakaları Pazar günü oynanan ilk hafta müsabakaları ile start aldı.

Amatörde ilk hafta heyecanı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde ilk hafta müsabakaları Pazar günü oynanan ilk hafta müsabakaları ile start aldı.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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Amatörde ilk hafta heyecanı

A grubunda Çekerek Belediyespor ile Bişekspor 1-1 berabere kalırken, Yozgat Sarayspor deplasmanda Yenifakılı Gençlikspor’u 3-1 yenerek grubunda ilk haftanın lideri oldu. B grubunda ise Tuzkayaspor deplasmanda Çiğdemlispor’u 4-1 yenerek liderlik koltuğuna otururken, Yozgat Belediyespor ise Şefaatli Belediyespor’un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabakayı hükmen 3-0 kazandı. 
U15’TE MÜSABAKA OYNANMADI
Hafta sonu oynanması gereken müsabakalar sonunda başlayan U15 Futbol Lig’inde Sorgun Belediyespor ile Yozgatspor arasında oynanması gereken müsabakada Yozgatspor sahaya çıkmadığı için müsabakayı Sorgun Belediyespor hükmen kazandı. Ligde Yemenoğlu Bozokspor ile Sorgun Gençlikspor arasında oynanması gereken müsabaka isen Sorgun temsilcisinin Futsal turnuvasına katılmasından dolayı ileriki bir tarihe ertelendi. 

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