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Amatör’de ikinci yarı başladı

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda ligin ikinci yarısı hafta sonu oynanan müsabakalar ile başladı.

Amatör’de ikinci yarı başladı

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda ligin ikinci yarısı hafta sonu oynanan müsabakalar ile başladı.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
63 Okunma
Amatör’de ikinci yarı başladı

Haftaya lider giren Sorgun Belediyespor konuk ettiği Sarıkakaya Belediyespor’u 10-0 yenerken, en yakın takipçisi Şefaatlispor deplasmanda Çamlıkspor’u 6-1 ile geçti. Haftanın son müsabakasında ise İl Özel İdarspor Yemenoğlu Bozokspor’a 2-1 yenildi. 
 

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