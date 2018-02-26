Amatör’de ikinci yarı başladı

Haftaya lider giren Sorgun Belediyespor konuk ettiği Sarıkakaya Belediyespor’u 10-0 yenerken, en yakın takipçisi Şefaatlispor deplasmanda Çamlıkspor’u 6-1 ile geçti. Haftanın son müsabakasında ise İl Özel İdarspor Yemenoğlu Bozokspor’a 2-1 yenildi.

