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Amatörde heyecan tekrar başlıyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi bir haftalık kar arasının ardından bugün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile tekrar kaldığı yerden devam edecek

Amatörde heyecan tekrar başlıyor

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi bir haftalık kar arasının ardından bugün ve yarın oynanacak olan müsabakalar ile tekrar kaldığı yerden devam edecek

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:00
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Amatörde heyecan tekrar başlıyor

A grubunda lider Sorgun Belediyespor haftayı dinlenerek geçirirken, en yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor Çekerek Belediyespor ile yarın Sorgun ilçe stadında saat 13.00’da karşı karşıya gelirken, Boğazlıyan Şekerspor bugün Boğazlıyan ilçe stadında Akdağmadenispor ile karşı karşıya gelecek. Yozgat  Çamlıkspor ise Yerköy Köselispor’u konuk edecek. B Grubunda ise lider İl Özel İdarespor Bugün Bozok Stadı dış sahasında saat 13.00’da Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşı karşıya gelecek. En yakın takipçileri Sarıkaya Belediyespor ile Tuzkayaspor ise Sarıkaya’da bugün saat 13.00’da karşılaşacaklar. Son haftalarda yakaladığı çıkış ile Play-Off için umutlanan Yerköyspor ise yarın sahasında saat 13.00’da Çiğdemlispor’u konuk ederken haftanın son müsabakasında ise Paşaköy Gençlikspor yarın saat 13.00’da Şefaatli ilçe stadında Çayıralan Esnafspor ile karşı karşıya gelecek.

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