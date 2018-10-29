Amatörde heyecan sürüyor

A grubunda lider Sorgun Belediyespor deplasmanda Şefaatlispor’u 9-0 yenerek liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Çekerek Belediyespor haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirdi. Zirve mücadelesi veren Sorgun Gençlikspor deplasmanda Yozgat Çamlıkspor’a 4-1 yenildi. Grupta bir diğer müsabakada ise Boğazlıyan Şekerspor konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 4-1 yendi.

İLK HAFTANIN LİDERİ

ÖZEL İDARE

B Grubunda ise ilk hafta heyecanı yaşandı. Grupta ilk hafta oynanan müsabakalar sonunda Yozgat İl Özel İdarespor Şefaatli deplasmanında Paşaköy Gençlikspor’u 6-0 yenerek ilk haftanın lideri olurken, Sarıkaya Belediyespor konuk ettiği Çiğdemlispor’u 6-1 yenerek puan cetvelinde ikinci sırada yer aldı. Bu sezon ilk defa Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele eden Tuzkayaspor deplasmanda Çayıralan Esnafspor’u 30 yenerken, sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Yerköyspor ise konuk ettiği Boğazlıyan Sağlıkspor’u 1-0 ile geçti.