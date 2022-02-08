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Amatörde heyecan sürüyor

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde heyecan devam ediyor.

08 Şubat 2022 Salı 00:50
Amatörde heyecan sürüyor

 Ligin 12’inci haftası hafta sonu oynanan müsabakalar ile geride kalırken, bir müsabaka yarıda kaldı, 8 müsabaka oynandı. Oynanan 8 müsabakadan 4’ünü ev sahibi takımlar kazanırken, 2 müsabakayı deplasman takımları kazandı 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 8 müsabakada toplam 33 gol atılırken, haftanın en farklı galibiyetini ise C Grubunda Yozgat Belediyesi Bozokspor aldı. A grubunda lider Yozgat SHÇEKspor konuk ettiği Aydıncık Gençlikspor’u 4-0 mağlup ederken, en yakın takipçisi Bişekspor ise deplasmanda Çandırspor’u 2-1 ile geçti. B Grubunda zirve mücadelesi veren Yerköy Bağlarbaşı Köselispor deplasmanda Çiğdemlispor’u 3-1 mağlup ederken, Kale Gençlikspor ise konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’u 3-1 mağlup etti. Gruptaki diğer müsabakada ise Sırçalı Belediyespor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor 1-1 berabere kaldı. C Grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor konuk ettiği Saraykentspor’u 12-0 yenerken, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği’nin Yenifakılı Gençlikspor ile oynadığı müsabaka yarıda kaldı. Divanlı Gençlerbirliği’nin 4-0 önde olduğu müsabakada konuk ekip Yenifakılı Gençlikspor sahada 7 kişiden az kaldığı için müsabakanın yarıda kaldığı öğrenildi. İlk üç takım arasına girme mücadelesi veren Yozgat Çamlıkspor konuk ettiği Akdağmadenispor ile 1-1 berabere kalırken, Sorgun Gençlikspor ise konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 2-0 mağlup etti. 

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