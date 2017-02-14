Amatörde heyecan dorukta

Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Sorgun Belediyespor ile Yerköyspor Boğazlıyan ilçe stadında karşı karşıya geldi. Lider Sorgun Belediyespor güçlü rakibi karşısında fazla zorlanmadan 4-0 gibi farklı bir skor ile puanını 9’a yükseltip zirvedeki yerini korurken, Yerköyspor ise 6 puanda kaldı ve puan cetvelinin 4’üncü sırasına geriledi.

Grupta zirve mücadelesi veren Yemenoğlu Yozgatspor ise konuk ettiği Sorgun Gençlikspor takımını 4-1 yenerek zirve iddiasını sürdürürken puan cetvelinde 6 puan ile ikinci sırada yer aldı.

Grubun bir diğer güçlü ekibi İl Özel İdarespor Yerköy temsilcisi Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Bozok stadı dış sahasında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen 90 dakika sonrasında rakibini 3-1 yenen İl Özel İdarespor’da zirve iddiasını sürdürdü.