Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95605
ALTIN
311.602
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7751
EURO
7.0130
Flaş Haber
Terminale akın var!
Kapat

Amatörde heyecan dorukta

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde her geçen hafta heyecan daha da artıyor. A Grubunda lider Boğazlıyan Sağlıkspor haftayı dinlenerek geçirirken en yakın takipçisi Bişekspor bugün Bozok Üniversitesi sahasında saat 13.00’da Yenifakılıspor’u konuk edecek. Çandırspor ise yarın Çandır ilçe stadında Saraykentspor’u konuk edecek. B Grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor bugün Bozok Üniversitesi sahasında saat 15.00’da Sırçalı Belediyespor’u konuk ederken, en yakın takipçisi Yozgat SHÇEKspor ise aynı sahada saat 11.00’da Sırçalıspor ile karşı karşıya gelecek.

14 Mart 2020 Cumartesi 03:35
Amatörde heyecan dorukta

Play-Off’lar ara vermeden

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunun ikinci yarısı yarın oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak. Geçtiğimiz hafta ligin ilk yarısının son haftası oynanmıştı. Ara vermeden yarın ligin ikinci yarısı start alacak. Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Çayıralan Esnafspor yarın Bozok Üniversitesi sahasında Tuzkayaspor ile önemli bir müsabakaya çıkarken, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği takımı ise Akdağmadenispor ile yarın Bozok Üniversitesi sahasında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise Boğazlıyan Şekerspor’u yarın Yerköy ilçe stadında saat 13.00’da konuk edecek. Müsabakalar alınan karar nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Amatörde Heyecan Dorukta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı sporculara ödül
Başarılı sporculara ödül
ŞAMPiYONLUK AŞKINA
ŞAMPiYONLUK AŞKINA
Yozgatspor Malatya’da
Yozgatspor Malatya’da
Kale Köseci’ye emanet
Kale Köseci’ye emanet
Amatör müsabakalar seyircisiz
Amatör müsabakalar seyircisiz
Çopur vefat etti
Çopur vefat etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim