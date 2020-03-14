Amatörde heyecan dorukta

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde her geçen hafta heyecan daha da artıyor. A Grubunda lider Boğazlıyan Sağlıkspor haftayı dinlenerek geçirirken en yakın takipçisi Bişekspor bugün Bozok Üniversitesi sahasında saat 13.00’da Yenifakılıspor’u konuk edecek. Çandırspor ise yarın Çandır ilçe stadında Saraykentspor’u konuk edecek. B Grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor bugün Bozok Üniversitesi sahasında saat 15.00’da Sırçalı Belediyespor’u konuk ederken, en yakın takipçisi Yozgat SHÇEKspor ise aynı sahada saat 11.00’da Sırçalıspor ile karşı karşıya gelecek.