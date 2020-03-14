Amatörde heyecan dorukta

Play-Off’lar ara vermeden
YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunun ikinci yarısı yarın oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak. Geçtiğimiz hafta ligin ilk yarısının son haftası oynanmıştı. Ara vermeden yarın ligin ikinci yarısı start alacak. Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Çayıralan Esnafspor yarın Bozok Üniversitesi sahasında Tuzkayaspor ile önemli bir müsabakaya çıkarken, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği takımı ise Akdağmadenispor ile yarın Bozok Üniversitesi sahasında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise Boğazlıyan Şekerspor’u yarın Yerköy ilçe stadında saat 13.00’da konuk edecek. Müsabakalar alınan karar nedeniyle seyircisiz oynanacak.