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Amatörde heyecan başlıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i 10 takımın katılımı ile iki grup halinde Mart ayının ilk haftasında başlaması planlanıyor.

Amatörde heyecan başlıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i 10 takımın katılımı ile iki grup halinde Mart ayının ilk haftasında başlaması planlanıyor.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Amatörde heyecan başlıyor

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç başkanlığında gerçekleştirilen Yozgat İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i toplantısında gruplar ve ilk hafta fikstürü belirlenirken müsabakaların başlama tarihi ise muallakta bırakıldı.
Yozgat Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada İkinci Amatör Küme Futbol Lig’ini Mart ayının ilk haftasında başlatmayı planladıklarını ama kesin tarihin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyledi.
10 takımın mücadele edeceği İkini Amatör Küme Futbol Lig’inin 5’erli iki gurup halinde gerçekleştirileceğini dile getiren Karakoç,
‘’Bu iki grup şampiyonu takımlar Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselme hakkı elde edecekler.  Buradaki asıl amacımız Ramazan ayından önce mücadeleleri bitirmek. Çünkü grup maçları var. U19, U17 takımları farklı farklı tarihlerde gruplara gidiyorlar. Dolayısıyla 2. Amatör de bu arada hem transferini yapsın. Erkene alma sebebimiz 16 Şubat tarihi itibari ile transfer süreci de sona eriyor. Transfer yapacak takımlarımız çalışmalarını yapsınlar. Önlerini açalım istedik. 2. Amatörde Bakıcılar Lökspor, Sarayspor, Bişekspor, Tuzkayaspor, Yozgat Belediyespor, Şefaatli Belediyespor, Yeni Fakılıspor, Çandırspor, Çekerekspor, Yerköy İdmanyurdu olmak üzere katılımı net olan 10 takımımız var. Yeni kuruluş aşamasında olan Çiğdemlispor var. Tamamlanması durumunda kurasını çekip gruplarımızdan birisine dahil edeceğiz. Yozgat Merkez'e bağlı beş takımımız bulunuyor. Bu beş takımımızı üç takım bir grupta iki takım bir grupta olmak üzere ayırıp sonrasında diğer takımlarımızın kurasını çekeceğiz’’ dedi.

Yapılan kura çekimi sonrasında A grubunda Sarayspor, Bakıcılar Lökspor, Şefaatli Belediyespor, Yerköy İdmanyurdu, Çekerek Belediyespor yer alırken, B grubunda ise Tuzkayaspor, Yozgat Belediyespor, Bişekspor, Yenifakılıspor, Çandırspor takımları yer aldı.

Mart ayının ilk haftasında başlaması planlanan İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i ilk hafta müsabakalarında ise şu takımlar karşı karşıya gelecek.

A grubunda

Bakıcılar Lökspor – Şefaatli Belediyespor

Yerköy İdmanyurdu – Sarayspor

B grubunda

Bişekshor – Yozgat Belediyeshor

Yenifakılıspor – Tuzkayaspor

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