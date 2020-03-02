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Amatörde heyecan başladı

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubunda heyecan Pazar günü oynanan müsabakalar ile başladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 03:30
Amatörde heyecan başladı

Geçen hafta başlayan A Grubunun ikinci haftasında lider Bağazlıyan Belediyesi Sağlıkspor konuk ettiği Yenifakılı Gençlikspor ile 1-1 berabere kalırken, Bişekspor ise Çandırspor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti. B Grubunda ise Yozgat Belediyesi Bozokspor konuk ettiği Kalespor’u 5-0 mağlup ederek ilk haftadan averaj ile liderlik koltuğuna kurulurken, Yozgat SHÇEKspor ise Sırçalı Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek puan cetvelinde ikinci sırada yer alırken zirvenin de ortağı oldu. 

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Amatörde Heyecan Başladı
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