Amatörde hazırlık maçları

Önceki gün oynanan hazırlık müsabakasında Sarıkaya Belediyespor Çiğdemlispor ile karşı karşıya geldi. İki aynı grup takımının mücadelesinde Çiğdemlispor koğnuğu olduğu Sarıkayaspor’u 7-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında Sarıkaya Belediyespor yönetimi Çiğdemlispor takımını ağırladı. Çiğdemlispor kulüp Başkanı Muhammed Ali Özdemir, kendilerini ağırlayan Sarıkaya Belediyespor yöneticilerinin, Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu hatırlattıkları için teşekkür ettiğini söyledi. Öte yandan A Grubunda şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Sorgun Belediyespor Boğazlıyan Şekerspor Boğazlıyan’da hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen müsabaka sonrasında gülen taraf Sorgun Belediyespor oldu. Güçlü rakibini 3-0 yenen Sorgun Belediyespor 7 Ekim tarihinde başlayacak olan lig öncesinde de moral buldu.

