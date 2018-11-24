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Amatörde haftanın derbisi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde haftanın derbisi B Gurubunda oynanacak. Lider İl Özel İdarespor en yakın takipçisi Tuzkayaspor ile bugün Bozok Üniversitesi sahasında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında İl Özel İdarespor’un müsabakayı kazanması durumunda rakibi ile arasındaki puan farkını 5’e çıkaracak. Beraberlik durumunda ise İl Özel İdarespor liderliğini devam ettirecek. Yerköyspor ise güçlü rakibini yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Bu zorlu müsabakada iki takımda galibiyeti hedefliyor.

Amatörde haftanın derbisi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde haftanın derbisi B Gurubunda oynanacak. Lider İl Özel İdarespor en yakın takipçisi Tuzkayaspor ile bugün Bozok Üniversitesi sahasında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında İl Özel İdarespor’un müsabakayı kazanması durumunda rakibi ile arasındaki puan farkını 5’e çıkaracak. Beraberlik durumunda ise İl Özel İdarespor liderliğini devam ettirecek. Yerköyspor ise güçlü rakibini yenmesi durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Bu zorlu müsabakada iki takımda galibiyeti hedefliyor.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:28
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Amatörde haftanın derbisi
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Anahtar Kelimeler:
Amatörde Haftanın Derbisi
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