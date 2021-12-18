Amatörde haftanın derbisi

Ligin iki güçlü ekibi sahadan üç puan ile ayrılıp zirve için önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Gurupta averaj ile lider olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Divanlı Gençlerbirliği’ni yenerek aradaki puan farkını açmak isterken, Divanlı Gençlerbirliği de aynı şekilde güçlü rakibini yenerek zirve de yalnız kalmak istiyor. Öte yandan A Grubunda lider Yozgat SHÇEKspor zirve mücadelesi veren İl Özel İdarespor ile yarın Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibini yenerek zirvede tek başına kalmak isteyen Yozgat SHÇEKspor geçtiğimiz hafta yaşadığı puan kaybını da telafi etmek istiyor. Yozgat İl Özel İdarespor ise lider Yozgat SHÇEKspor’u yenerek zirvenin ortağı olmayı amaçlıyor. Grupta hedefi bulunmayan iki takım Çandırspor ile Sarayspor ise Çandır’da karşı karşıya gelecek. B grubunda lider Kale Gençlikspor deplasmanda Çiğdemlispor ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibini yenerek liderliğini sürdürmek isteyen Kale Gençlikspor maç eksiği ile zirvedeki yerini sağlama almayı amaçlıyor. En yakın takipçilerinden Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rakibini yenmek isteyen Yerköy Bağlarbaşı Köselispor zirvenin ortağı olmayı sürdürmeyi hedefliyor. Gurupta zirve mücadelesi veren bir diğer takım Sarıkaya Belediyespor deplasmanda Sırçalı Belediyepor ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibi karşısında üç puanı hedefleyen Sarıkaya Belediyespor ise alacağı galibiyet ile takibini sürdürmek istiyor. Grupta bir başka zirve mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor ise deplasmanda Tuzkayaspor ile karşı karşıya gelecek. Grupta henüz puanı bulunmayan Tuzkayaspor güçlü rakibi karşısında puan yada puanlar alarak ligdeki ilk puanını almayı hedeflerken Boğazlıyan Şekerspor ise rakibini yenerek zirve yarışına devam etmek istiyor. C Grubunda zirveyi paylaşan Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Divanlı Gençlerbirliği zirve mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Grupta ilk üç takım arasına girme mücadelesi veren Sorgun Gençlikspor ile Çamlıkspor ise kozlarını Sorgun’da paylaşacaklar. Sahadan Sorgun Gençlikspor galibiyet ile ayrılması durumunda Çamlıkspor ilk üç yarışından büyük oranda koparken Sorgun Gençlikspor ise yerini garantiye alacak. Sahadan Çamlıkspor galibiyet ile ayrılması durumunda ise Çamlıkspor yeniden ilk üç yarışının içerisine dahil olacak. Öte yandan rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyen Saraykentspor ile Paşaköy Gençlikspor ise Saraykent’te karşı karşıya gelecekler. Bu müsabakada galip gelecek takım Sorgun Gençlikspor ile Çamlıkspor arasında oynanacak olan müsabakanın sonucuna göre ilk üç yarışının içerisine dahil olacak.