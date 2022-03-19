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Amatörde hafta sonu mesaisi

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci tur müsabakaları bugün oynanacak iki karşılaşma ile devam edecek.

19 Mart 2022 Cumartesi 00:27
Amatörde hafta sonu mesaisi

 Geçtiğimiz hafta sonu olumsuz hava şartları nedeniyle Yozgat Futbol İl Temsilciliği tarafından alınan karar ile bir hafta ertelenen Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off ikinci tur müsabakaları kaldığı yerden devam edecek. Ligin iki favori ekibi Divanlı Gençlerbirliği ile Yozgat Belediyesi Bozokspor Yozgat Bozok Stadı dış sahasında saat 12.00’da karşı karşıya gelirken, aynı sahada saat 14.00’da ise Kale Gençlikspor ile Yozgat SHÇEKspor karşı karşıya gelecek. 

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