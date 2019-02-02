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Amatörde hafta sonu

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi bugün ve yarın oynanacak olan 7 müsabaka ile devam edecek.

Amatörde hafta sonu

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi bugün ve yarın oynanacak olan 7 müsabaka ile devam edecek.

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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Amatörde hafta sonu

A gurubunda Play-Off’lara gitmeyi garantileyen Sorgun Belediyespor en yakın takipçisi Sorgun Gençlikspor ile yarın Sorgun ilçe stadında saat 13.00’da karşı karşıya gelecek. Play-Off umutları halen devam eden Boğazlıyan Şekerspor, bugün saat 14.00’da Yozgat Bozok Stadı dış sahasında Yozgat Çamlıkspor ile karşı karşıya gelirken grubun son müsabakasında ise yarın Şefaatlispor Yerköy Köselispor’u Şefaatli ilçe stadında saat 13.00’da konuk edecek. B Grubunda ise lider İl Özel İdarespor bugün saat 12.00’da Tuzkayaspor ile karşı karşıya gelirken, en yakın takipçisi Sarıkaya Belediyespor ise yarın Çayıralan ilçe stadında saat 13.00’da Çayıralan Esnafspor ile karşılaşacak. Play-Off umutlarını devam ettiren Yerköyspor, yarın saat 13.00’da Yerköy ilçe stadında Paşaköy Gençlikspor’u konuk ederken, kümede kalma mücadelesi veren Boğazlıyan Sağlıkspor yarın saat 13.00’da Boğazlıyan ilçe stadında Çiğdemlispor’u konuk edecek. 

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Amatörde Hafta Sonu
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