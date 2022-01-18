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AMATÖRDE GOL YAĞMURU

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde gol yağmuru 10’uncu haftada da devam etti.

18 Ocak 2022 Salı 00:08
AMATÖRDE GOL YAĞMURU

Ligin 10’uncu haftasında 9 müsabaka oynanırken, bu müsabakalarda toplam 54 kez fileler havalandı. 6 müsabakada ev sahibi takımlar sahadan galibiyet ile ayrılırken, 2 müsabakada deplasman takımları üç puanın sahibi oldu. Ligde bir müsabaka ise berabere tamamlandı. A grubunda lider Yozgat SHÇEKspor konuk ettiği Çandırspor’u 4-2 mağlup ederek grup liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer müsabakada ise ilk üç takım arasına girme mücadelesi veren Bişekspor Sarayspor’u 5-0 yendi. B grubunda ise lider Kale Gençlikspor konuk ettiği Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u 5-3 mağlup ederken, haftaya lider giren Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Çiğdemlispor’a 3-2 mağlup olarak koltuğundan oldu. Grupta zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Boğazlıyan Şekerspor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor 1-1 berabere kaldı. C Grubunda lider Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanda Yenifakılı Gençilkspor’u 12-0 yenerken, en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ise konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 2-0 mağlup ederek takibini sürdürdü. İlk üç takım arasına girme mücadelesi veren Yozgat Çamlıkspor konuk ettiği Saraykentspor’u 11-1 mağlup ederken Paşaköy Gençlikspor ise konuk ettiği Akdağmadenispor’u 3-0 mağlup etti. 

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