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Amatörde gol yağmuru

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi'nde gol yağmuru devam etti. Ligde 6’ıncı hafta müsabakaları hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile geride kalırken takımlar rakip filelere toplam 41 gol gönderdi.

21 Aralık 2021 Salı 00:00
Amatörde gol yağmuru

Ligde oynanan 9 müsabakadan 6’si ev sahibi takımların üstünlüğü ile tamamlanırken 3 müsabaka ise deplasman takımlarının galibiyeti ile tamamlandı. A ve C Grubunda ev sahibi takımların tamamı sahadan galibiyet ile ayrılırken B grubunda ise deplasman takımları üstünlük sağladı. A Grubunda haftaya lider giren Yozgat SHÇEKspor Yozgat İl Özel İdarespor’a 5-1 mağlup olunca koltuğunu Bişekspor’a kaptırdı. Yozgat İl Özel İdarespor ise puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi. Gruptaki bir diğer müsabakada ise Çandırspor konuk ettiği Sarayspor’u 2-0 mağlup etti. B Grubunda haftaya lider giren Kale Gençlikspor deplasmanda Çiğdemlispor’u 3-2 mağlup etmesine karşılık, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u deplasmanda 4-0 yenince koltuğundan oldu. Grupta zirvenin yeni sahibi averaj ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor oldu. Sarıkaya Belediyespor deplasmanda Sırçalı Belediyespor’u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Gurupta Tuzkayaspor ile Boğazlıyan Şekerspor arasında oynanması gereken müsabaka ise olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ertelendi. C Grubunda ise haftaya lider giren Yozgat Belediyesi Bozokspor, kendisi ile aynı puana sahip olan Divanlı Gençlerbirliği takımını 2-0 mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını 3’e çıkarıp zirvedeki yerini korudu. İlk üç mücadelesi veren Saraykentspor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 8-2 mağlup ederken, bir başka ilk üç mücadelesi veren Çamlıkspor ise konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 3-1 mağlup etti. Grupta kümede kalma mücadelesi veren iki takımın müsabakasında ise Yenifakılı Gençlikspor konuk ettiği Akdağmadenispor’u 6-1 mağlup ederek kümede kalma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. 

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