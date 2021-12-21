Amatörde gol yağmuru

Ligde oynanan 9 müsabakadan 6’si ev sahibi takımların üstünlüğü ile tamamlanırken 3 müsabaka ise deplasman takımlarının galibiyeti ile tamamlandı. A ve C Grubunda ev sahibi takımların tamamı sahadan galibiyet ile ayrılırken B grubunda ise deplasman takımları üstünlük sağladı. A Grubunda haftaya lider giren Yozgat SHÇEKspor Yozgat İl Özel İdarespor’a 5-1 mağlup olunca koltuğunu Bişekspor’a kaptırdı. Yozgat İl Özel İdarespor ise puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi. Gruptaki bir diğer müsabakada ise Çandırspor konuk ettiği Sarayspor’u 2-0 mağlup etti. B Grubunda haftaya lider giren Kale Gençlikspor deplasmanda Çiğdemlispor’u 3-2 mağlup etmesine karşılık, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u deplasmanda 4-0 yenince koltuğundan oldu. Grupta zirvenin yeni sahibi averaj ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor oldu. Sarıkaya Belediyespor deplasmanda Sırçalı Belediyespor’u 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Gurupta Tuzkayaspor ile Boğazlıyan Şekerspor arasında oynanması gereken müsabaka ise olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ertelendi. C Grubunda ise haftaya lider giren Yozgat Belediyesi Bozokspor, kendisi ile aynı puana sahip olan Divanlı Gençlerbirliği takımını 2-0 mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını 3’e çıkarıp zirvedeki yerini korudu. İlk üç mücadelesi veren Saraykentspor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 8-2 mağlup ederken, bir başka ilk üç mücadelesi veren Çamlıkspor ise konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’u 3-1 mağlup etti. Grupta kümede kalma mücadelesi veren iki takımın müsabakasında ise Yenifakılı Gençlikspor konuk ettiği Akdağmadenispor’u 6-1 mağlup ederek kümede kalma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.