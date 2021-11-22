Amatörde gol yağmuru

Ligde oynana 10 müsabakadan birisi yarıda kalırken, takımlar rakip filelere toplam 54 gol gönderdi. A grubunda Aydıncık Gençlikspor ile Bişekspor arasında oynanan müsabaka çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Müsabakada Bişekspor 2-0 öndeydi. Yozgat İl Özel İdarespor konuk ettiği Sarayspor’u 5-1 mağlup ederek puanını 4’e çıkarttı. B grubunda ise oynana dört müsabakadan ikisi berabere tamamlanırken ikisini ise ev sahibi takımlar kazandı. Boğazlıyan Sağlıkspor konuk ettiği Çiğdemlispor ile 3-3 berabere kalırken, Sarıkaya Belediyespor ise konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor ile 1-1 berabere kaldı. Kale Gençlikspor konuk ettiği Sırçalı Belediyespor’u 6-0 mağlup ederken Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk ettiği Tuzkayaspor’u 6-1 mağlup etti. C grubunda ise oynana 4 müsabakanın tamamı da galibiyet ile sonuçlanırken iki müsabaka ev sahibi iki müsabakada deplasman takımları galip geldi. Haftanın en önemli müsabakası ise Yozgat Çamlıkspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynandı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk iki sırayı alan iki takımın mücadelesinde Yozgat Belediyesi Bozokspor Yozgat Çamlıkspor’u 5-1 mağlup etti. Sorgun Gençlikspor konuk ettiği Saraykentspor’u 3-2 mağlup ederken, Akdağmadenispor ise konuk ettiği Divanlı Gençlerbirliği’ne 5-1 mağlup oldu. Paşaköy Gençlikspor ise konuk ettiği Yenifakılı Gençlikspor’u 5-3 mağlup etti.