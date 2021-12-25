Amatörde devre kapanıyor

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı müsabakalara sahne olan Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde takımlar ligin ilk devresini istedikleri noktada bitirebilmek ve devreyi galibiyet ile tamamlamak için hafta sonu rakiplerini yenmek istiyorlar. A Grubunda lider Bişekspor en yakın takipçilerinden Yozgat SHÇEKspor ile Bozok stadı dış sahasında bugün karşı karşıya gelecek. Ligin ilk devresini zirvede tamamlamak isteyen iki takımın müsabakasında sahadan galibiyet ile ayrılan taraf zirvenin sahibi olacak. Zirve yarışı veren diğer iki takım Aydıncık Gençlikspor ile İl Özel İdarespor ise yarın Aydıncık ilçe stadında karşı karşıya gelecek. İki takımında galibiyet hedeflediği müsabakada galip gelen taraf Bişekspor Yozgat SHÇEKspor karşılaşmasının sonucuna göre zirveye yükselme şansı elde edecek. B grubunda lider Yerköy Bağlarbaşı Köselispor zirve mücadelesi veren Kale Gençlikspor ile yarın Yerköy ilçe stadında karşı karşıya gelecek. Sahadan galibiyet ile ayrılan taraf ligin ilk devresini zirvede tamamlayacak. Zirve mücadelesi veren bir diğer takım Sarıkaya Belediyespor ise bugün Sarıkaya’da Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka Sarıkaya Belediyespor’un galibiyeti ile sonuçlanması durumunda Sarıkaya temsilcisi Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile Kale Gençlikspor arasında oynanan müsabakanın sonucunu bekleyecek. Bu müsabaka beraberlik ile sonuçlanması ve Sarıkaya Belediyespor’un sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda ise zirvenin yeni sahibi Sarıkaya Belediyespor olacak. Ligde kümede kalma mücadelesi veren Tuzkayaspor bugün deplasmanda Çiğdemlispor ile karşı karşıya gelirken, Boğazlıyan Şekerspor ise bir başka kümede kalma mücadelesi veren Sırçalı Belediyespor’u Boğazlıyan ilçe stadında bugün konuk edecek. C grubunda ise zirvede yer alan iki takım Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Divanlı Gençlerbirliği ligin ilk yarısının son haftasına gelinmesine karşılık rakipleri ile aralarındaki puan farkını açarak ilk iki sırayı garantilerken, grupta üçüncülük için üç takım mücadele ediyor. Lider Yozgat Belediyesi Bozokspor bugün deplasmanda Akdağmadenispor ile karşı karşıya gelecek. Yozgat Belediyesi Bozokspor rakibini yenmesi durumunda ligin ilk devresini zirvede tamamlayacak. En yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ise yarın deplasmanda Saraykentspor ile karşı karşıya gelecek. Divanlı Gençlerbirliği bu müsabakadan galibiyet ile ayrılarak ligin ilk devresini galibiyet ile tamamlamak amacında. Grupta üçüncülük mücadelesi veren takımlardan Saraykentspor ise Divanlı Gençlerbirliği’ni yenerek ilk devreyi üçüncü sırada tamamlamak istiyor. Üçüncülük mücadelesi veren Çaklıkspor ise bugün deplasmanda Paşaköy Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibini yenmek isteyen Çamlıkspor sahadan üç puan ile ayrılması durumunda diğer rakiplerinin oynayacağı müsabakaların sonucunu bekleyecek. Üçüncülük mücadelesi veren Sorgun Gençikspor ise bugün Yenifakılı Gençlikspor’u konuk edecek. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında galibiyet ile ayrılması durumunda Sorgun Gençlikspor’da diğer rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.