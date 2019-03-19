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Amatörde devre kapandı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda ilk yarı perdesi hafta sonu oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

Amatörde devre kapandı

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda ilk yarı perdesi hafta sonu oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Amatörde devre kapandı

Ligin ilk yarısını Yozgat İl Özel İdarespor averaj ve 7 puan ile zirvede kapatırken, Sorgun Belediyespor ise 7 puan ile ligin ilk devresini ikinci sırada tamamladı. Sorgun Gençlikspor 3 puan ile üçüncü sırada yer alırken, Sarıkaya Belediyespor ise puansız olarak ligin ilk devresini tamamladı. Ligin ikinci yarısının ara vermeden bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile yeniden start alacağı bildirildi.

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