Amatörde devre kapandı

Ligin ilk yarısını Yozgat İl Özel İdarespor averaj ve 7 puan ile zirvede kapatırken, Sorgun Belediyespor ise 7 puan ile ligin ilk devresini ikinci sırada tamamladı. Sorgun Gençlikspor 3 puan ile üçüncü sırada yer alırken, Sarıkaya Belediyespor ise puansız olarak ligin ilk devresini tamamladı. Ligin ikinci yarısının ara vermeden bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile yeniden start alacağı bildirildi.
19 Mart 2019 Salı 00:00
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