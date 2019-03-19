Amatörde devre kapandı

Ligin ilk yarısını Yozgat İl Özel İdarespor averaj ve 7 puan ile zirvede kapatırken, Sorgun Belediyespor ise 7 puan ile ligin ilk devresini ikinci sırada tamamladı. Sorgun Gençlikspor 3 puan ile üçüncü sırada yer alırken, Sarıkaya Belediyespor ise puansız olarak ligin ilk devresini tamamladı. Ligin ikinci yarısının ara vermeden bu hafta oynanacak olan müsabakalar ile yeniden start alacağı bildirildi.