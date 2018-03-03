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Amatörde dev randevu

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda lider Sorgun Belediyespor en yakın takipçisi Şefaatlispor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacak.

Amatörde dev randevu

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda lider Sorgun Belediyespor en yakın takipçisi Şefaatlispor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacak.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Amatörde dev randevu

Pazar günü Şefaatli’de oynanacak olan müsabakada lider Sorgun Belediyespor en yakın takipçisi Şefaatlispor’u yenmesi durumunda şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalarken, Şefaatlispor ise sahadan galibiyet ile ayrılan taraf olması durumunda rakibi ile puanını eşitlerken zirvenin de ortağı olacak. Beraberlik ise Sorgun Belediyespor’un işine yarayacak. Bu sezon tek puan kaybını Şefaatlispor karşısında alan Sorgun Belediyespor güçlü rakibini deplasmanda yenmek istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, Şefaatlispor’un ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Şimdiye kadar oynadığımız müsabakaların hepsini kazanırken, tek puan kaybını Şefaatlispor karşısında yaşadıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Pazar günü deplasmanda güçlü rakibimizi yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Şefaatlispor nerde ne yapacağı belli olmayan çok zor bir ekip. Ama biz de ligin en güçlü ekibiyiz ve Şefaatlispor’u yenebilecek güce sahibiz’’ dedi. 
Şefaatlispor Antrenörü Feridun Dündar ise lider Sorgun Belediyespor ile sezonun en zor müsabakasına çıkacaklarının altını çizgi güçlü rakiplerini ile şampiyonluk yarışında ya varız, ya da yokuz diyecekleri bir maç oynayacaklarını vurgulayan Dündar, ‘’Şefaatlispor olarak bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Bunun yolu da bu hafta Sorgun Belediyespor’u yenmekten geçiyor. Güçlü rakibimiz için çok iyi hazırlandık. Sorgun Belediyespor’u yenerek aramızdaki puan farkını kapatın zirvenin ortayı olmak amacındayız. Sorgun Belediyespor engelini geçersek kalan maçlarımızı da kazanırız’’ diye konuştu. 
 

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