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Amatörde derbi heyecanı!

04 Şubat 2017 Cumartesi 05:10
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Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda şampiyonluğun en büyük iki adayı Yemenoğlu Yozgatspor ile Sorgun Belediyespor Yozgat derbisinde Bozok Stadyumunda karşı karşıya gelecekler.

Amatörde derbi heyecanı!
Ev sahibi Yemenoğlu Yozgatspor rakibini yenerek liderlik koltuğunu devralmak isterken, konuk ekip Sorgun Belediyespor ise rakibini yenerek hem liderliğini sürdürmek hem de zirve yolunda büyük avantajı eline geçirmek istiyor. Nefesleri kesecek 90 dakika saat 14:00'da başlayacak.
Bu sezon Yozgat Amatör Liginde 3. kez karşı karşıya gelecek olan Yemenoğlu Yozgatspor-Sorgun Belediyespor geçen sezon iki kez karşı karşıya geldiler. Büyük heyecana sahne olan bu iki mücadelenin ilkin de Yozgat'ta ki randevuda beraberlik çıkarken Sorgun'da randevu ise çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Ligde haftaya liderlik koltuğunda giren Sorgun Belediyespor, rakibini yenmesi durumunda hem liderliğini perçinleyecek hem de rakibi ile puan farkını 3'e çıkaracak.  Yemenoğlu Yozgatspor ise sahadan galibiyetle ayrılırsa hem rakibinin 3 puan önüne geçecek hem de Play-Off'un ikinci haftasında rakibinden liderlik koltuğunu devralmış olacak.
Sorgun Belediyespor'un önemli gol ayağı olan ve takımın en golcü oyuncusu ve ligde de gol krallığında emin adımlarla ilerleyen Turgut Zengin, ‘’Yemenoğlu Yozgatspor maçında göreve hazırım sahaya çıkıp gol atmak için elimden geleni yapacağım’’ dedi.
Yemenoğlu Yozgatspor'un da kendileri gibi şampiyonluğu çok istediklerini bildiklerini söyleyen Zengin; ‘’İyi bir maç olacak, maça gelecek olan taraftarlarımızın desteğiyle sahada istediğimizi elde ederek ayrılacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.
Yemenoğlu Yozgatspor'un golcü futbolcusu Beytullah Ersoy, "Ligde Sorgun Belediyespor'un hemen arkasında ikinci sıradayız o nedenle saha avantajımızı kullanarak bu maçı kazanmak zorundayız" dedi.
Ersoy; ‘’Sorgun Belediyespor'un buraya 3 puan parolasıyla geleceklerinin farkındayız o nedenle bizde kazanmak için tüm mücadelemizi sahaya koyacağız benim gol atıp atmam önemli değil önemli olan bu maçı kazanmak" diye konuştu.

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