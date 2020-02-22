Amatörde derbi haftası

Grupta en önemli müsabaka ise Yozgat’ta oynanacak. Ligde şampiyonluk hesapları yapan Tuzkayaspor ile Divanlı Gençlerbirliği bugün Bozok Üniversitesi sentetik futbol sahasında saat 14.00’da karşı karşıya gelecekler. Kazananın şampiyonluk için büyük avantaj sağlayacağı müsabaka Tuzkayaspor’un 3 Divanlı Gençlerbirliği takımının ise iki puanı bulunuyor. Ligde lider Çayıralan Esnafspor Yerköy ilçe stadında saat 13.00’da Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile karşı karşıya gelirken, Boğazlıyan Şekerspor ise Boğazlıyan ilçe stadında saat 13.00’da Akdağmadenispor’u konuk edecek.