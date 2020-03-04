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Amatörde de Şehitlerimiz unutulmadı

YOZGAT’ta bu hafta oynanan Birinci Amatör Küme, İkinci Amatör Küme, U16 ve U14 müsabakalarında şehitlerimiz unutulmadı.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:59
Amatörde de Şehitlerimiz unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde Suriye’nin İdlip kentinde Türk ordusuna yapılan hain saldırı sonucunda şehit düşen 34 askerimiz için Yozgat’ta oynanan amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulurken, hakem ve oyuncular Türk bayrağı açtılar. 34 şehidimiz için saygı duruşunda bulunan amatör futbolcular daha sonra Türk Bayrağı açarak Bahar Harekatına da destek verdiler. Müsabakaları izlemeye gelen seyirciler ise tribünlerden ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’, ‘Her Türk Asker Doğar’ tezahüratlarında bulundular.

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Amatörde De Şehitlerimiz Unutulmadı
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