Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Amatörde bugün üç maç var

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde bu gün üç müsabaka oynanacak. A Grubunda oynanacak olan Aydıncık Gençlikspor Yozgat SHÇEKspor, Bişekspor Çandırspor müsabakaları ile C Grubunda oynanacak olan Yenifakılı Gençlikspor Divanlı Gençlerbirliği müsabakaları bugün oynanacak.

11 Aralık 2021 Cumartesi 00:53
Amatörde bugün üç maç var

 A grubunda Lider SHÇEKspor Aydıncık deplasmanından üç puan ile dönerek liderliğini sürdürmek isterken Aydıncıkspor ise güçlü rakibini yenerek zirvenin ortağı olmayı planlıyor. Bişekspor ise Çandırspor’u konuk edecek. Bişekspor ilk iki şansını devam ettirmek isterken, grupta 6 puana sahip olan Çandırspor ve yarıştan kopmamak için galibiyet istiyor. B Grubunda Lider Kale Gençlikspor deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor ile karşı karşıya gelecek. Kale Gençlikspor güçlü rakibini yenerek aradaki puan farkını açmak isterken, Boğazlıyan Şekerspor ise sahadan galibiyet ile ayrılarak zirvenin yeni sahibi olabilmenin hesaplarını yapıyor. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk edeceği Çiğdemlispor’u yenerek zirve mücadelesinden kopmamak isterken, grupta bir başka zirve mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor ise Tuzkayaspor’u konuk edecek. C Grubunda Lider Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanda Saraykentspor’u yenerek zirvedeki yerini korumak isterken, Saraykentspor ise güçlü rakibi karşısında galip gelerek yarıştan kopmamak istiyor. Zirvenin bir diğer ortağı Divanlı Gençlerbirliği ise deplasmanda Yenifakılı Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Yenifakılı Gençlikspor’un son oynadığı iki müsabakası da yarıda kalırken, Divanlı Gençlerbirliği bu müsabaka rakibini yenerek zirvenin ortağı olmayı sürdürmek istiyor. Lige şampiyonluk umutları ile başlayan ancak umduğunu bulamayan Çamlıkspor ise ligin son sırasında bulunan Akdağmadenispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
Amatörde Bugün üç Maç VarIlerigazetesiAralıkCumartesiSporKümeFutbolAmatörMüsabakaGrupTakım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tek düşünce galibiyet
Tek düşünce galibiyet
Çayıralan Keçiören’i bekliyor
Çayıralan Keçiören’i bekliyor
Sorgun’da Cizre hazırlıkları
Sorgun’da Cizre hazırlıkları
TAKIMLARIMIZ TELAFi PEŞiNDE
TAKIMLARIMIZ TELAFi PEŞiNDE
Kale Gençlikspor’dan başkana ziyaret
Kale Gençlikspor’dan başkana ziyaret
Şekerspor'da hedef ‘Kale’yi yıkmak istiyor
Şekerspor'da hedef ‘Kale’yi yıkmak istiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim