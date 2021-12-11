Amatörde bugün üç maç var

A grubunda Lider SHÇEKspor Aydıncık deplasmanından üç puan ile dönerek liderliğini sürdürmek isterken Aydıncıkspor ise güçlü rakibini yenerek zirvenin ortağı olmayı planlıyor. Bişekspor ise Çandırspor’u konuk edecek. Bişekspor ilk iki şansını devam ettirmek isterken, grupta 6 puana sahip olan Çandırspor ve yarıştan kopmamak için galibiyet istiyor. B Grubunda Lider Kale Gençlikspor deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor ile karşı karşıya gelecek. Kale Gençlikspor güçlü rakibini yenerek aradaki puan farkını açmak isterken, Boğazlıyan Şekerspor ise sahadan galibiyet ile ayrılarak zirvenin yeni sahibi olabilmenin hesaplarını yapıyor. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk edeceği Çiğdemlispor’u yenerek zirve mücadelesinden kopmamak isterken, grupta bir başka zirve mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor ise Tuzkayaspor’u konuk edecek. C Grubunda Lider Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanda Saraykentspor’u yenerek zirvedeki yerini korumak isterken, Saraykentspor ise güçlü rakibi karşısında galip gelerek yarıştan kopmamak istiyor. Zirvenin bir diğer ortağı Divanlı Gençlerbirliği ise deplasmanda Yenifakılı Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Yenifakılı Gençlikspor’un son oynadığı iki müsabakası da yarıda kalırken, Divanlı Gençlerbirliği bu müsabaka rakibini yenerek zirvenin ortağı olmayı sürdürmek istiyor. Lige şampiyonluk umutları ile başlayan ancak umduğunu bulamayan Çamlıkspor ise ligin son sırasında bulunan Akdağmadenispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.