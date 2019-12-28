Amatörde bu hafta

A Grubundaki müsabakaların tamamı bugün oynanacak. Lider Çayıralan Esnafspor Şefaatli ilçe stadında saat 13.00’da Paşaköy Gençlikspor ile karşı karşıya gelirken, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor Yerköy ilçe stadında saat 13.00’da Çekerek Belediyespor’u konuk edecek.

Çamlıkspor ise Bozok Üniversitesi sentetik sahasında Çiğdemlispor ile karşı karşıya gelecek.

B grubunda ise müsabakaların tamamı yarın oynanacak.

Lider Divanlı Gençlerbirliği Bozok Üniversitesi sentetik sahasında saat 12.00’da Play-Off mücadelesi veren Sarıkaya Belediyespor’u konuk ederken, en yakın takipçileri Tuzkayaspor ile Boğazlıyan Şekerspor aynı sahada saat 14.00’da karşı karşıya gelecek.

Şefaatlispor ise Şefaatli ilçe stadında saat 13.00’da Yerköyspor’u konuk edecek.