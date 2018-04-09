Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114738
ALTIN
173.366
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6975
EURO
4.9655

Amatörde ara açılıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde ikici hafta geride kalırken, A grubunda zirveyi paylaşan iki takım arayı açmaya başladı.

Amatörde ara açılıyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde ikici hafta geride kalırken, A grubunda zirveyi paylaşan iki takım arayı açmaya başladı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
4 Okunma
Amatörde ara açılıyor

A grubunun lideri Çekerek Belediyespor konuk ettiği Yenifakılı Belediyespor’u 5-2 yenerken, Çekerek Belediyespor ile aynı puana sahip Yozgat Sarayspor ise konuk ettiği Bişekspor’u 4-1 yenerek takibimi sürdürdü. B grubunda lider Tuzkayaspor Şefaatli Belediyespor’un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabakayı 3-0 hükmen kazanarak liderliğini sürdürdü. B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyespor Çiğdemlispor müsabakasını ise Çiğdemlispor rakibini deplasmanda 2-1 yenerek zirve yarışını sürdürdü. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şampiyon Nevşehir
Şampiyon Nevşehir
FORMALiTE DiYE GiTTiK KAZANAMADIK
FORMALiTE DiYE GiTTiK KAZANAMADIK
KARDEŞLER BULUŞTU
KARDEŞLER BULUŞTU
BUNU HEP YAPIYORLAR
BUNU HEP YAPIYORLAR
U16 ŞAMPİYONU KAYSERİ
U16 ŞAMPİYONU KAYSERİ
ALT YAPILARINI İZLEDİLER
ALT YAPILARINI İZLEDİLER

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim