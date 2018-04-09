Amatörde ara açılıyor

A grubunun lideri Çekerek Belediyespor konuk ettiği Yenifakılı Belediyespor’u 5-2 yenerken, Çekerek Belediyespor ile aynı puana sahip Yozgat Sarayspor ise konuk ettiği Bişekspor’u 4-1 yenerek takibimi sürdürdü. B grubunda lider Tuzkayaspor Şefaatli Belediyespor’un sahaya çıkmaması nedeniyle müsabakayı 3-0 hükmen kazanarak liderliğini sürdürdü. B grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyespor Çiğdemlispor müsabakasını ise Çiğdemlispor rakibini deplasmanda 2-1 yenerek zirve yarışını sürdürdü.