Amatörde 10’uncu hafta heyecanı

Bu hafta sonu ligde 9 müsabaka oynanacak. A grubunda yarın Bozok Üniversitesi sahasında 12.00’da Bişekspor ile Sarayspor, Yozgat Sentetik sahada ise saat 14.00’da Yozgat SHÇEKspor ile Çandırspor karşı karşıya gelecek. B Grubunda bugün Sarıkaya İlçe Stadında saat 13.00’da Sarıkaya Belediyespor ile Çiğdemlispor karşı karşıya gelirken, yarın Yozgat Sentetik sahada saat 12.00’da Kalespor ile Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor, Boğazlıyan İlçe Stadında saat 13.00’da ise Boğazlıyan Şekerspor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşı karşıya gelecek. C Grubunda bugün Yozgat Sentetik sahada saat 12.00’da Divanlı Gençlerbirliği ile Sorgun Gençlikspor, aynı sahada saat 14.00’da ise Çamlıkspor ile Saraykentspor karşı karşıya gelirken, Boğazlıyan İlçe Stadında Yenifakılı Gençlikspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor, yarın Şefaatli İlçe Stadında saat 13.00’da Paşaköy Gençlikspor ile Akdağmadenispor karşı karşıya gelecek.