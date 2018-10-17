Amatör Spor haftası kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası bu yıl 08-14 Ekim tarihleri arasında Yozgat’ta farklı etkinliklerle kutlandı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 8-14 Ekim tarihleri arasında Amatör Spor Haftası Kutlama etkinlikleri kapsamında Yüzme, Atletizm, Basketbol, Badminton, Cimnastik, Hentbol, Okçuluk Judo, Tekvando ve Voleybol branşlarında turnuvalar düzenledi.