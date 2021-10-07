Sarıkaya ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında küçük kız ve erkek kategorisinde voleybol karşılaşması düzenlendi. Sarıkaya Spor Salon’unda Voleybol Antrenörü Osman Çalışkan gözetiminde yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Sorgun ilçesinde de hem Voleybol hem de Futbol turnuvaları düzenlendi. Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Soner Arslan gözetiminde voleybol turnuvası düzenlendi. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binası önünde bulunan halı saha tesisinde ise futbol Antrenörleri Halil İbrahim Aydoğan ve Teğmen Şimşek gözetiminde futbol turnuvası düzenlendi. Akdağmadeni’nde de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Güreş müsabakası yapıldı.