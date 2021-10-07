Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1371.69
ALTIN
502.69
DOLAR
8.8625
STERLİN
12.1100
EURO
10.2849

Amatör Spor Haftası

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası il genelinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

07 Ekim 2021 Perşembe 00:27
Amatör Spor Haftası

 Sarıkaya ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında küçük kız ve erkek kategorisinde voleybol karşılaşması düzenlendi. Sarıkaya Spor Salon’unda Voleybol Antrenörü Osman Çalışkan gözetiminde yapılan müsabakalar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Sorgun ilçesinde de hem Voleybol hem de Futbol turnuvaları düzenlendi. Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Soner Arslan gözetiminde voleybol turnuvası düzenlendi. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü binası önünde bulunan halı saha tesisinde ise futbol Antrenörleri Halil İbrahim Aydoğan ve Teğmen Şimşek gözetiminde futbol turnuvası düzenlendi. Akdağmadeni’nde de Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Güreş müsabakası yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Amatör Spor HaftasıYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberGençlikveSporİlMüdürlüğüAmatörSporHaftasıEtkinlikler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızlar lige yöneldi
Kızlar lige yöneldi
Hakemlerden geçmiş olsun ziyareti
Hakemlerden geçmiş olsun ziyareti
Sorgun Tokat’a bileniyor
Sorgun Tokat’a bileniyor
Yozgat takımları 5’inci bölgede
Yozgat takımları 5’inci bölgede
Gençlik merkezinde okçuluk kursu
Gençlik merkezinde okçuluk kursu
Dünya yürüyüş günü
Dünya yürüyüş günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim