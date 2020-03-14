Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95605
ALTIN
311.602
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7751
EURO
7.0130
Flaş Haber
Terminale akın var!
Kapat

Amatör müsabakalar seyircisiz

YOZGAT’ta bugün ve yarın oynanacak olan Birinci ve İkinci Amatör Küme Futbol Ligi müsabakaları seyircisiz oynanırken alt yapı müsabakalarının ise ertelendiği bildirildi.

14 Mart 2020 Cumartesi 03:37
Amatör müsabakalar seyircisiz

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, TFF Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantı sonrasında amatör futbol müsabakaları ile alakalı olarak bazı kararların alındığını söyledi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri ile ilgili toplanan TFF Yönetim Kurulunun  amatör futbolla ilgili aldığı kararı kendilerine bir genelge ile gönderdiğini dile getiren Bektaş, ‘’ Buna göre Bölgesel Amatör Lig müsabakaları statüde belirtilen haliyle oynanmaya devam edilecektir. Bu müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak olup, tribünlere kesinlikle seyirci alınmayacaktır. Her iki takımın en fazla 15 yönetici ile 18’e yazılmayan 5 yedek futbolcusu tribünlere alınacaktır. Yozgat’ta büyükler kategorisinde yerel olarak oynanan 1. ve 2. Amatör ligler ile U19 1. ve U19 2. Amatör ligler oynanmaya devam edecek olup bu müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. Bu müsabakalara kaç yönetici gireceği Futbol İl Temsilcilikleri tarafından belirlenecektir. U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında yerel müsabakalar oynanmayacaktır. U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Altyapı Gelişim ligleri bu sezon oynanmayacaktır. Belirtilen kararlar 14 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olup ileriki tarihlerde yeni bir gelişme olduğu taktirde kamuoyuyla paylaşılacaktır’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Amatör Müsabakalar Seyircisiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı sporculara ödül
Başarılı sporculara ödül
ŞAMPiYONLUK AŞKINA
ŞAMPiYONLUK AŞKINA
Yozgatspor Malatya’da
Yozgatspor Malatya’da
Kale Köseci’ye emanet
Kale Köseci’ye emanet
Çopur vefat etti
Çopur vefat etti
Amatörde heyecan dorukta
Amatörde heyecan dorukta
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim