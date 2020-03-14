Amatör müsabakalar seyircisiz

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, TFF Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantı sonrasında amatör futbol müsabakaları ile alakalı olarak bazı kararların alındığını söyledi. Yeni tip koronavirüs tedbirleri ile ilgili toplanan TFF Yönetim Kurulunun amatör futbolla ilgili aldığı kararı kendilerine bir genelge ile gönderdiğini dile getiren Bektaş, ‘’ Buna göre Bölgesel Amatör Lig müsabakaları statüde belirtilen haliyle oynanmaya devam edilecektir. Bu müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak olup, tribünlere kesinlikle seyirci alınmayacaktır. Her iki takımın en fazla 15 yönetici ile 18’e yazılmayan 5 yedek futbolcusu tribünlere alınacaktır. Yozgat’ta büyükler kategorisinde yerel olarak oynanan 1. ve 2. Amatör ligler ile U19 1. ve U19 2. Amatör ligler oynanmaya devam edecek olup bu müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. Bu müsabakalara kaç yönetici gireceği Futbol İl Temsilcilikleri tarafından belirlenecektir. U17, U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde altyapı liglerinin tamamında yerel müsabakalar oynanmayacaktır. U19, U17, U16, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları bu sezon yapılmayacaktır. Deplasmanlı olarak oynanacak olan U14 ve U13 Altyapı Gelişim ligleri bu sezon oynanmayacaktır. Belirtilen kararlar 14 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olup ileriki tarihlerde yeni bir gelişme olduğu taktirde kamuoyuyla paylaşılacaktır’’ dedi.