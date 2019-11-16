AMATÖR MÜSABAKA ÜNİVERSİTEDE

Yozgat’ta oynanacak olan müsabakalar ise Bozok Stadı dış sahasının bakıma alınması nedeniyle Bozok Üniversitesi Sentetik sahasında oynanacak. A Grubunda Bugün Akdağmadeni ilçe stadında saat 13.00’da Akdağmadenispor ile Çekerek Belediyespor karşı karşıya gelirken, lider Çayıralan Esnafspor yarın Çayıralan ilçe stadında saat 13.00’da Çamlıkspor’u konuk edecek. Grubun son müsabakasında ise yarın Yerköy İlçe Stadında saat 13.00’da Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Çiğdemlispor ile puan mücadelesi verecek. B Grubunda ise lider Tuzkayaspor bugün saat 13.00’da Şefaatli ilçe stadında Şefaatlispor ile karşı karşıya gelirken, Sorgun Gençlikspor ise Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da Yerköyspor’u konuk edecek. Yarın Bozok Üniversitesi Sentetik sahasında saat 13.00’da Divanlı Gençlerbirliği Sarayspor ile karşı karşıya gelirken, aynı saatte Sarıkaya ilçe stadında Sarıkaya Belediyespor ile Boğazlıyan Şekerspor karşılaşacak.