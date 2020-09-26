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Amatör maçlar Ekim sonuna ertelendi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu yönetim kurulu Amatör Müsabakalar ile alakalı yaptığı toplantıda bütün amatör müsabakaların Ekim ayı sonuna ertelendiği duyurdu.

26 Eylül 2020 Cumartesi 00:35
Amatör maçlar Ekim sonuna ertelendi

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 23.09.2020 tarihli toplantısında, amatör maçların Ekim ayı sonuna kadar ertelenmesi ve bu tarihten sonra ilgili kurulların görüşleri doğrultusunda tekrar değerlendirme yapılması kararlaştırıldığını söyledi. Düşmez, ‘’Bilindiği gibi; dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Corona Virüs (covid-19) Pandemi nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren başta Devletimiz olmak üzere Bilim ve Sağlık kurullarımızın önerileri doğrultusunda tüm ligler iptal edilmiş olup sonrasında Profesyonel liglerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde seyircisiz olarak oynatılmasına yine Devletimiz ve ilgili kurulların görüş ve önerileri doğrultusunda müsaade edilmiştir. Gelinen noktada ülke genelinde pandeminin seyrinden dolayı devletimizin yetkili organlarının kararları neticesinde tedbirler artırılmış ve yeni önlemler alınması hususunda milletimiz bilgilendirilmiştir. Ayrıca yeni risk oluşturacak tüm etkinliklerin düzenlenmemesi tavsiyesinde bulunulmuştur. TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler sonrasında; amatör müsabakalarda yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, PCR testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü hasıl olmuştur. Bu nedenle; 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Büyükler ve Yerel Amatör alt yaş grubu müsabakaları hakkında pandemi süreci takip edilerek ilgili kurumlar ile görüş alışverişinde bulunulmasına ve oluşacak yeni şartlara göre Ekim 2020 ayı sonunda tekrar değerlendirme yapılmasına ve bu müsabakaların program ve lig statülerinin bu şartlara göre belirlenmesine karar verilmiştir’’ dedi.

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Amatör Maçlar Ekim Sonuna Ertelendi
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