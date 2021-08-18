Amatör Liglerin esasları belli oldu

Yozgatspor, Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor takımlarının mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ile Yozgat Birinci ve İkinci Amatör Küme Futbol Liglerinin dahil olduğun alt liglerin nasıl oynanacağı ile ilgili esaslar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlandı. Buna göre Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ve yerel ligler ile alakalı statü şu şekilde; ‘’2021-2022 Sezonunda İl Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kategorisinde Süper Amatör Lig ve 1. Amatör liglerdeki takım sayıları ile 2. Amatör liglerdeki takım sayılarının aynı oranda kalması şeklinde terfi tenzillerinin yapılarak Süper Amatör Lig ve 1. Amatör Lig takım sayısının, 2. Amatör Lig takım sayısından fazla olmamasına dikkat edilir. 2021-2022 sezonunda Covid-19 salgını nedeniyle birçok ilimizde 1.Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e zorunlu olarak fazla takım çıkartıldığı, aynı şekilde 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e de ya fazla takım çıkartıldığı, ya da 2.Amatör Lig ile 1. Amatör Lig’in birleştirilmesine karar verildiği için ligler arasında olması gereken denge bozulmuştur. 2021-2022 sezonundan başlayarak bu dengenin yeniden oluşturulması için İl Tertip Komitelerimiz gerekli düzenlemeyi yapacaklardır. Tertip Komitelerince tanzim edilen lig statüleri ilgili kümenin ligleri başlamadan önce onaya gönderilecek ve Federasyonca onaylanmasını takiben takımlara, futbol il temsilciliklerince yazılı olarak tebliğ edilecektir. Lig statüsü onaylanmayan müsabakalar kesinlikle başlatılmayacak ve il Hakem Kurulu bu maçlara hakem ataması yapmayacaktır. İllerde Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör liglerin oluşturulması ve bu liglerdeki takım sayıları, Amatör İşler Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra tespit edilecektir. Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör lig gruplarındaki takım sayısının en fazla 10 olarak belirlenmesine dikkat ve özen gösterilir. Vize-referans (Lige katılma) bedelini Türkiye Futbol Federasyonu’na yatırmayan takımlar kesinlikle lig fikstürüne dahil edilmeyerek, lisans işlemleri yapılmayacaktır. 2020-2021 Sezonunda TFF 3. Ligine terfi eden takımların amatör takımları istekleri halinde illerindeki büyükler kategorisindeki en alt amatör ligden müsabakalara katılırlar. Yerel büyükler kategorisinin en üst liginde takımı olup da dereceye giren profesyonel takımların amatör takımları, illerindeki play-off müsabakalarına ve BAL’a yükselme baraj müsabakalarına katılamazlar. BAL’a katılan kulüpler illerinde düzenlenen en az 2 (iki) altyapı kategorisine, yerel en üst lige katılan kulüpler ise en az 1 (bir) altyapı kategorisine katılmak zorundadır. Yerel en üst ligin altındaki kategorilere katılan kulüplerin bu sezona mahsus olmak üzere altyapı kategorilerine katılma zorunluluğu yoktur. 2021-2022 sezonunda BAL’a katılma hakkı olup da, katılmak istemeyen kulüpler istekleri halinde ilin yerel en üst büyükler kategorisindeki lige katılabilirler. 2021-2022 Sezonunda İllerde düzenlenen en üst Büyükler kategorisi liginde o ilin Bölgesel Amatör Lig kontenjan sayısının 1,5 katı kadar takımın lig sıralaması yapılacaktır.’’