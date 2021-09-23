Amatör Ligler ile ilgili esaslar belirlendi

Bektaş, yaptığı açıklamada Bölgesel Amatör Lig’in 30-31 Ekim tarihlerinde başlayacağını, illerde Büyükler kategorisinin en üst yerel ligi, önceki sezonlarda olduğu gibi Bölgesel Amatör Lig ile yaklaşık aynı tarihlerde başlayacağını ve yaklaşık aynı tarihlerde sonlandırılacağını belirtti. Büyükler kategorisinde en üst lig haricindeki 1. ve 2. Amatör liglerin başlama ve bitiş tarihleri Futbol İl Tertip Komitesince belirleneceğini vurgulayan Bektaş, ‘’U18 ve U16 Gençler Kategorilerinin sonuçlarının Federasyona en son bildirim tarihleri açıklanmıştı. Bu tarihler dikkate alınarak liglerin başlangıç tarihlerini belirleme yetkisi Futbol İl Tertip Komitelerince kararlaştırılacaktır. Bölgesel Amatör Lig, büyükler kategorisinde yerel ligler ve Gençler Kategorisi Ligleri en fazla 10’ar takımlı gruplarda oynanacak. 2019-2020 Sezonunda Pandemi nedeniyle liglerin oynanmaması veya yarım kalması nedeniyle Yozgat’ta 1’inci ve 2’inci Amatör Futbol Liglerinde birleştirmeler yapıldı. 2020-2021 Sezonunda da yerel ligler oynanmadığı için birleştirilmiş ligler bu sezon oynanacak. 1. ve 2. Amatör liglerin birleştirilmesi sonrası bu kategoride takım sayısının çoğalmasından dolayı yığılma olan iller saha sayısının yetersizliği, hakem sayısının kısıtlı olması gibi nedenlerden dolayı ligi diledikleri takdirde iki ayrı zaman aralığında oynatabilirler. Bu ligin kulüplerinin yarısı gruplarını Ekim-Kasım ayında başlatırken, diğer yarısı gruplarını Mart-Nisan aylarında başlatabilirler. 1. ve 2. Amatör Liglerini birleştiren iller BAL baraj maçı oynayacaklarsa müsabakalarını iki ayrı zaman diliminde oynayamazlar. Bu illerimiz müsabakalarını BAL ile aynı tarihlerde bitirmek zorundadırlar. En üst yerel lig statüsü hazırlanırken yerel ligden BAL’a çıkışlarla ilgili maddeye direkt çıkış ve BAL baraj maçı oynama hususunda bir şey yazmayıp, o maddede “2021-2022 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Statüsünde yazıldığı üzere BAL’a çıkacak veya Baraj müsabakası oynayacak takımlar belirlenecektir.” diye yazılması daha uygun olacaktır. Bölgesel Amatör Lig’de, Yerel Büyükler Kategorilerinde ve U18 Kategorisinde 3 olarak açıklanan oyuncu değişikliği sayısı pandeminin devam ettiği dikkate alınarak 3 artı 2 toplam 5 olarak uygulanacaktır. Bu kategorilerin statülerine Müsabakalarda 5 oyuncu değişikliği yapılabilir. Oyuncu değişiklikleri oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasında yapılacak değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilir. Bölgesel Amatör Lig, yerel büyükler kategorileri, U18 ve U16 kategorilerinde Aşı Sertifikası olan futbolcular oynayabilir. Saha içine giren, saha içi giriş kartı olan yönetici ve teknik ekip de aynı şekilde Aşı Sertifikası çıkartmış olmalıdır. Müsabaka isim listesine yazılı tüm futbolcu, yönetici ve teknik ekipten Aşı Sertifikası olmayanlar il sınırları içinde oynanacak her müsabakadan en fazla 48 saat önce, il dışında müsabaka oynayacak takımlar ise en fazla 72 saat önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan labaratuvarlarda Covid-19 PCR testi yaptırılması zorunludur. Müsabaka İsim Listesine ismi yazılacak kişilerden, test sonucu pozitif olanların, Covid-19 nedeniyle karantinada olanların, veya test sonucu müsabakadan önce çıkmamış olanların müsabaka isim listesine isimleri yazılmaz’’ dedi.

Salgın nedeniyle amatör müsabakalarda uygulanacak olan esasları da anlatan Bektaş şöyle konuştu; ‘’ 2021 - 2022 Sezonunda Covid-19 salgın hastalığından dolayı Yerel Amatör Lig müsabakaları organizasyonuna ilişkin özel koşulları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olan bu esaslar Yerel Amatör Lig müsabakalarına katılan kulüplerin yönetici, teknik adam, futbolcuları, seyircileri ve diğer görevlilerini kapsar. Saha ve statlarda müsabakalar öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki sorumluluk İl Tertip Komitesine ve ev sahibi kulübe aittir. Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile müsabaka isim listesine yazılabilirler. Covid19 hastalığını geçirip izolasyon sürecinin üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler müsabaka isim listesine yazılabilir. TFF tarafından her müsabakaya bir Sağlık Görevlisi atanır. Müsabaka oynayacak kulüp yetkilileri müsabakadan 30 dakika önce müsabaka isim listesinde yazılı tüm futbolcu, yönetici ve teknik ekibin Aşı Sertifikalarının ve PCR test sonuçlarının çıktılarını düzenleyecekleri ayrı bir amatör müsabaka isim listesine ekleyerek müsabakada görevli Saha Komiseri aracığıyla görevli Sağlık Memuruna teslim etmeleri zorunludur. Sağlık görevlileri Aşı Sertifikası ve PCR testi çıktılarını inceleyerek müsabaka isim listesinde bulunan yönetici, teknik kişiler ve futbolcuların saha içinde bulunup müsabakalarda görev yapmalarına onay verir. Görevli olduğu müsabakaya mazereti nedeniyle gidemeyen sağlık görevlisinin yerine saha komiseri bu görevi yerine getirir. Kulüpler Aşı Sertifikaları ve PCR test sonuçlarına varsa itirazlarını müsabakadan sonra en fazla 24 saat içinde talimatlara uygun şekilde yapabilirler. Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Covid-19 PCR testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez. Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9'un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı' nın 24’üncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 2021-2022 sezonu Yerel Amatör Lig müsabakaları seyircili olarak oynanır. Saha ve tesislere girişlerde seyircilerin maske takması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler tesislere giriş yapamaz. Seyirciler en az 1,5 metre mesafe bırakarak tribünlere giriş ve çıkış yapabilirler, tribünlerde en az 1,5 metre aralıklı olarak otururlar. Arka sıradaki oturma düzeni, arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturma düzenli olacaktır. Müsabakalarda görev yapacak tüm görevlilerin Aşı Sertifikası zorunlu olup tüm görevlilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. Yedek kulübelerinde Futbolcu ve diğer kişilerin aralarında bir koltuk boş bırakılarak oturması zorunludur. Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda takımlar ve hakemler ayrı ayrı zaman diliminde sahaya çıkacak ve sahadan ayrılacaktır. Saha ve tesislerde kullanılan tüm alanlar ve soyunma odaların yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması zorunludur. Müsabaka öncesi ve sonrasında sahada Foto muhabiri dışında medya mensubu bulunamaz. Foto muhabirleri müsabaka öncesi sahaya girip maç başladıktan sonraki 10 dakika içinde görevini yapıp saha dışına çıkar. Gerekli kontrol müsabaka boyunca müsabakada görevli olan Saha Komiseri tarafından sağlanır.’’