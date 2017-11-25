Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104539
ALTIN
163.466
DOLAR
3.9376
STERLİN
5.2643
EURO
4.6999

Amatör Ligi müsabakalarına devam

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ikinci yarı müsabakalarına bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.

Amatör Ligi müsabakalarına devam

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin ikinci yarı müsabakalarına bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edilecek.

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:00
3 Okunma
Amatör Ligi müsabakalarına devam

A Grubunda bugün saat 13.00’da Sarıkaya Belediyespor ile Yozgat SHÇEKspor karşılaşacak. Yarın saat 12.00’da Sorgun Belediyespor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u ağırlarken, saat 13:00’de Çayıralan Esnafspor-Boğazlıyan Sağlıkspor, saat 14:00’de Yozgat Çamlıkspor-Akdağmadenispor karşılaşacak. B Grubunda bugün saat 14.00’da Yozgat İl Özel İdarespor-Yemenoğlu Bozokspor karşılaşacak. Yarın saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda, Boğazlıyan Şekerspor-Şefaatlispor, Paşaköy Gençlikspor-Yerköyspor, saat 14.00’da Sorgun Gençlikspor-Saraykentspor karşılaşacak

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Şöhret’ten destek kampanyası
-Şöhret’ten destek kampanyası
-Yozgatspor Aksaray yolcusu
-Yozgatspor Aksaray yolcusu
-GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ
-GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ
-Bozokspor hazır
-Bozokspor hazır
-Boğazlıyan Şeker’de alarm
-Boğazlıyan Şeker’de alarm
-Saha temizlendi
-Saha temizlendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim