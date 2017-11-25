Amatör Ligi müsabakalarına devam

A Grubunda bugün saat 13.00’da Sarıkaya Belediyespor ile Yozgat SHÇEKspor karşılaşacak. Yarın saat 12.00’da Sorgun Belediyespor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u ağırlarken, saat 13:00’de Çayıralan Esnafspor-Boğazlıyan Sağlıkspor, saat 14:00’de Yozgat Çamlıkspor-Akdağmadenispor karşılaşacak. B Grubunda bugün saat 14.00’da Yozgat İl Özel İdarespor-Yemenoğlu Bozokspor karşılaşacak. Yarın saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda, Boğazlıyan Şekerspor-Şefaatlispor, Paşaköy Gençlikspor-Yerköyspor, saat 14.00’da Sorgun Gençlikspor-Saraykentspor karşılaşacak
25 Kasım 2017 Cumartesi 07:00
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