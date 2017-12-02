-Amatör Ligde tek maç bugün

Ligdeki diğer karşılaşmaların tamamı yarın oynanacak. A Grubunda saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda; Yozgat Çamlıkspor, Bozok Üniversitesi Sahası’nda Çayıralan Esnafspor’u ağırlayacak. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor-Yozgat SHÇEKspor ile Akdağmadenispor da, Sarıkaya Belediyespor ile karşılaşacak.

B Grubunda ise saat 12.00’da lider Şefaatlispor, yakın takipçisi Yozgat İl Özel İdarespor’u konuk edecek. Saat 13.00’da Saraykentspor ile Paşaköy Gençlikspor karşılaşacak. Saat 14.00’da Sorgun Gençlikspor-Yemenoğlu Bozokspor ile saat 15:00’de Yerköyspor-Boğazlıyan Şekerspor ile karşılaşacak.