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-Amatör Ligde tek maç bugün

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde bugün tek karşılaşma oynanacak. Saat 13.00’da A Grubu lideri Sorgun Belediyespor, Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşılaşacak.

-Amatör Ligde tek maç bugün

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde bugün tek karşılaşma oynanacak. Saat 13.00’da A Grubu lideri Sorgun Belediyespor, Boğazlıyan Sağlıkspor ile karşılaşacak.

02 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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-Amatör Ligde tek maç bugün

Ligdeki diğer karşılaşmaların tamamı yarın oynanacak. A Grubunda saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda; Yozgat Çamlıkspor, Bozok Üniversitesi Sahası’nda Çayıralan Esnafspor’u ağırlayacak. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor-Yozgat SHÇEKspor ile Akdağmadenispor da, Sarıkaya Belediyespor ile karşılaşacak.

B Grubunda ise saat 12.00’da lider Şefaatlispor, yakın takipçisi Yozgat İl Özel İdarespor’u konuk edecek. Saat 13.00’da Saraykentspor ile Paşaköy Gençlikspor karşılaşacak. Saat 14.00’da Sorgun Gençlikspor-Yemenoğlu Bozokspor ile saat 15:00’de Yerköyspor-Boğazlıyan Şekerspor ile karşılaşacak.

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