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Amatör ligde son viraja gelindi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde bitime iki hafta kala Sorgun Belediyespor, play-off grubunda mücadele etme hakkını elde eden ilk takım olurken, Yozgat İl Özel İdarespor’un durumu bu hafta oynanacağı maçtan alacağı puana veya rakiplerinden birisinin kaybedeceği puanla netlik kazanacak.

Amatör ligde son viraja gelindi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde bitime iki hafta kala Sorgun Belediyespor, play-off grubunda mücadele etme hakkını elde eden ilk takım olurken, Yozgat İl Özel İdarespor’un durumu bu hafta oynanacağı maçtan alacağı puana veya rakiplerinden birisinin kaybedeceği puanla netlik kazanacak.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:05
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Amatör ligde son viraja gelindi

A Grubunda Sorgun Belediyespor’dan sonra play-off grubuna yükselebilmek için Sarıkaya Belediye, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Yozgat Çamlıkspor takımları çekişiyor. B Grubunda ise Yozgat Köy Hizmetlerispor’un play-off grubunda mücadelesine kesin gözü ile bakılırken, Sorgun Gençlikspor, Şefaatlispor, Yemenoğlu Bozokspor, Yerköyspor çekişiyor. Ligde tüm karşılaşmalar Pazar günü oynanacak. A Grubunda saat 12.00’da Sorgun Belediyespor, Akdağmadenispor’u konuk edecek. Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda Sarıkaya Belediyespor-Çayıralan Esnafspor ile Yozgat Çamlıkspor ise, düşme potasındaki Yozgat SHÇEKspor ile mücadele edecek. Boğazlıyan Sağlıkspor, saat 14.00’da Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u ağırlayacak.

B Grubunda saat 12.00’da Boğazlıyan Şekerspor, Yozgat İl Özel İdarespor’u ağırlayacak. Saat 13.00’da başlayacak maçlarda, Paşaköy Gençlikspor-        Yemenoğlu Bozokspor, Saraykentspor-Şefaatlispor karşılaşacak. Saat 14.00’da Sorgun Gençlikspor-Yerköyspor ile puan mücadelesi verecek.

            Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Sorgun Belediyespor  12        12        0          0          81        1          80        36

Sarıkaya Belediye      12        7          1          4          26        22        4          22

Yerköy B. Köseli       12        7          1          4          26        26        0          22

Yozgat Çamlıkspor    12        6          2          4          26        21        5          20

Akdağmadenispor      12        4          2          6          28        36        -8         14

Boğazlıyan Sağlık      12        3          2          7          12        35        -23       11

Çayıralan Esnafspor   12        2          1          9          17        46        -29       7

Yozgat SHÇEK         12        1          3          8          11        40        -29       6

.....

            Takım              O         G         B         M        A         Y         Av.      P

Yozgat İl Özel İdare  12        7          4          1          30        13        17        25

Sorgun Gençlikspor    12        7          1          4          36        18        18        22

Şefaatlispor                12        6          3          3          26        14        12        21

Yemenoğlu Bozok     12        6          2          4          30        18        12        20

Yerköyspor                 12        6          1          5          30        17        13        19

Boğazlıyan Şeker       12        5          2          5          24        24        0          17

Paşaköy Gençlik         12        2          0          10        25        53        -28       6

Saraykentspor             12        1          1          10        24        74        -50       4

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