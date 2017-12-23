Amatör ligde son viraja gelindi

A Grubunda Sorgun Belediyespor’dan sonra play-off grubuna yükselebilmek için Sarıkaya Belediye, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Yozgat Çamlıkspor takımları çekişiyor. B Grubunda ise Yozgat Köy Hizmetlerispor’un play-off grubunda mücadelesine kesin gözü ile bakılırken, Sorgun Gençlikspor, Şefaatlispor, Yemenoğlu Bozokspor, Yerköyspor çekişiyor. Ligde tüm karşılaşmalar Pazar günü oynanacak. A Grubunda saat 12.00’da Sorgun Belediyespor, Akdağmadenispor’u konuk edecek. Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda Sarıkaya Belediyespor-Çayıralan Esnafspor ile Yozgat Çamlıkspor ise, düşme potasındaki Yozgat SHÇEKspor ile mücadele edecek. Boğazlıyan Sağlıkspor, saat 14.00’da Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u ağırlayacak.

B Grubunda saat 12.00’da Boğazlıyan Şekerspor, Yozgat İl Özel İdarespor’u ağırlayacak. Saat 13.00’da başlayacak maçlarda, Paşaköy Gençlikspor- Yemenoğlu Bozokspor, Saraykentspor-Şefaatlispor karşılaşacak. Saat 14.00’da Sorgun Gençlikspor-Yerköyspor ile puan mücadelesi verecek.

Takım O G B M A Y Av. P

Sorgun Belediyespor 12 12 0 0 81 1 80 36

Sarıkaya Belediye 12 7 1 4 26 22 4 22

Yerköy B. Köseli 12 7 1 4 26 26 0 22

Yozgat Çamlıkspor 12 6 2 4 26 21 5 20

Akdağmadenispor 12 4 2 6 28 36 -8 14

Boğazlıyan Sağlık 12 3 2 7 12 35 -23 11

Çayıralan Esnafspor 12 2 1 9 17 46 -29 7

Yozgat SHÇEK 12 1 3 8 11 40 -29 6

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Takım O G B M A Y Av. P

Yozgat İl Özel İdare 12 7 4 1 30 13 17 25

Sorgun Gençlikspor 12 7 1 4 36 18 18 22

Şefaatlispor 12 6 3 3 26 14 12 21

Yemenoğlu Bozok 12 6 2 4 30 18 12 20

Yerköyspor 12 6 1 5 30 17 13 19

Boğazlıyan Şeker 12 5 2 5 24 24 0 17

Paşaköy Gençlik 12 2 0 10 25 53 -28 6

Saraykentspor 12 1 1 10 24 74 -50 4