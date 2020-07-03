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Amatör Lig’de karar onaylandı

Oynanamayan 2’inci amatör kümede takımlar bir üst lige çıkartıldı.

03 Temmuz 2020 Cuma 00:58
Amatör Lig’de karar onaylandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle amatör küme liglerindeki maçların oynatılmamasına karar verdi. Yozgat’ta da korona virüs salgını sebebiyle oynanamayan ikinci amatör küme ligindeki takımlar, TFF Amatör İşler Kurulu ile TFF İl Temsilciliği kararı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu görüşü ile bir üst lige çıkarıldı.
Yozgat 2. Amatör Küme Futbol Ligi A ve B grubunda mücadele eden toplam 9 takımda birinci amatör kümeye yükseldi. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş’ın girişimleri ile ikinci amatör küme liginde mücadele eden bütün takımlar bir defaya mahsus olmak üzere birinci amatör kümeye yükseltildi.
Çandırspor, Bişekspor, Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor, Yenifakılı Gençlikspor, Saraykentspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgat SHÇEKspor, Sırçalı Belediyespor ve Kalespor takımları önümüzdeki sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele verecek.
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat 2.Amatör kümede mücadele veren 9 takımın gelecek sezon bir defaya mahsus olmak üzere 1. Amatör küme ile birleştirilip oynanması kararını onaylayan TASKK Genel Başkanı ve TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Amatör işler Kuruluna teşekkür etti. Bektaş, “Bu tarihi onayın Yozgat Amatör Spor camiasına hayırlı uğurlu olması dilekleriyle, önümüzdeki sezon yeni takımlarımızla birlikte 1.Amatör kümede mücadele edecek tüm takımlarımıza sağlıklı bir sezon diliyorum “ dedi. 
2021-2022 futbol sezonunda 2. Amatör küme liginin yeniden kurulması da onaylanan kararda yerini aldı.

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Amatör Lig’de Karar Onaylandı
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