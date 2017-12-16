-Amatör ligde 2 maç bugün

Saat 14.00’da Yozgat Bozok Stadı dış sahasında A Grubunda Yozgat SHÇEKspor ile Çayıralan Esnafspor, B Grubunda ise saat 13.00’da Saraykentspor ile Yozgat İl Özel İdaresi karşılaşacak. Diğer karşılaşmalar yarın oynanacak. A Grubunda lider Sorgun Belediyespor-Yozgat Çeamlıkspor’u saat 13.00’da konuk edecek. Saat 13.00’da başlayacak karşılaşmalarda Akdağmadenispor-Boğazlıyan Sağlıkspor’u, Sarıkaya Belediyespor da, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u konuk edecek. B Grubunda saat 13.00’da Paşaköy Gençlikspor-Boğazlıyan Şekerspor, Yerköyspor-Yemenoğlu Bozokspor maçları oynanacak. Sorgun Gençlikspor-Şefaatlispor arasındaki müsabakanın başlama saati ise 14.00.