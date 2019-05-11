Amatör Lig devam ediyor

Lider Yozgat Sarayspor en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ile yarın saat 16.00’da Bozok stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek. Lider en yakın takipçisini yenerek aradaki puan farkını açmak isterken Divanlı Gençlerbirliği ise güçlü rakibini yenerek takibini sürdürmeyi hedefliyor. Liderin ensesinde olan bir başka takım Saraykentspor ise ligin son sırasında bulunan Bişekspor ile yarın saat 14.00’da Bozok stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış müsabakasında ise bugün saat 15.00’da Çandır ilçe stadında Çandırspor ile Yozgat SHÇEKspor karşılaşacak.