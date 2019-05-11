Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88533
ALTIN
247.838
DOLAR
6.0672
STERLİN
7.7970
EURO
6.8203

Amatör Lig devam ediyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi yarın oynanacak olan üç müsabaka ile devam edecek.

Amatör Lig devam ediyor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Ligi yarın oynanacak olan üç müsabaka ile devam edecek.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
8 Okunma
Amatör Lig devam ediyor

Lider Yozgat Sarayspor en yakın takipçisi Divanlı Gençlerbirliği ile yarın saat 16.00’da Bozok stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek. Lider en yakın takipçisini yenerek aradaki puan farkını açmak isterken Divanlı Gençlerbirliği ise güçlü rakibini yenerek takibini sürdürmeyi hedefliyor. Liderin ensesinde olan bir başka takım Saraykentspor ise ligin son sırasında bulunan Bişekspor ile yarın saat 14.00’da Bozok stadı dış sahasında karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış müsabakasında ise bugün saat 15.00’da Çandır ilçe stadında Çandırspor ile Yozgat SHÇEKspor karşılaşacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gençlerbirliği lideri gözüne kestirdi
Gençlerbirliği lideri gözüne kestirdi
Güreşçiler Finalde
Güreşçiler Finalde
Taraftarlar Bolu yolunda
Taraftarlar Bolu yolunda
YOZGATSPOR HAZIR
YOZGATSPOR HAZIR
Play-Off maçı canlı yayınlanacak
Play-Off maçı canlı yayınlanacak
Yozgatspor’a saha engeli
Yozgatspor’a saha engeli
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim